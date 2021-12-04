林昶佐：力阻他人用公投跟罷免「把台灣困在過去」

無黨籍立委林昶佐今天出席「辣台派開講1218返鄉日」時表示，他還有很多事情想要改變，可是有一群極端的人仇視這些理想，大家要全力阻擋這些人透過公投跟罷免把台灣困在過去。（記者田裕華攝）

2021/12/04 21:09

〔記者簡惠茹／台北報導〕無黨籍立委林昶佐罷免案將於明年1月9日投票。林昶佐今天出席「辣台派開講1218返鄉日」時表示，他還有很多事情想要改變，台灣主權、轉型正義、能源轉型到婚姻平權，還有很多配套要改進，可是有一群極端的人仇視這些理想，要用以前的議題困住台灣，大家要全力阻擋這些人透過公投跟罷免把台灣困在過去。

蔡英文總統今天在台北市1919藝文中心舉辦「辣台派開講1218返鄉日」活動，在1218公投前，和支持者說明執政成果，呼籲大家12月18日記得返鄉投票。

請繼續往下閱讀...

林昶佐說，他還有很多事情想要改變，台灣主權、轉型正義、能源轉型到婚姻平權，還有很多配套要改進，可是有一群極端的人仇視這些理想，沒有一項不是他們想盡辦法想詆毀，對於提出這些主張的人提出罷免，絕對不能讓他們得逞，他們不想討論這些理念，而是要把大家拖回過去、拖回以前，用以前的議題困住台灣。

林昶佐表示，美豬美牛的議題，是從10年前馬英九執政時期就已經開始的題目，在2012年也已經有國際標準，民進黨延續相關政策、把關更嚴格，連美國都說這已經是過去的題目了。藻礁也是如此，馬英九時代的政策，民進黨雖然延續，但為了保護藻礁而做大幅度的修正，讓台灣能夠減空汙又環保。核四更是如此，這二十幾年來，好不容易幾年前包括馬英九也核四封存，包括朱立倫在內的許多國民黨的主要政治人物都支持非核家園。

林昶佐說，這些議題，都是經過多年的社會溝通、政策延續與改進，終於有了共識，結果現在全部推翻不算，全部重來？拿以前的題目來跟整個社會吵架，我們什麼時候才要討論未來，拜託大家全力阻擋這些人，用公投罷免把台灣困在過去，才可以繼續用勇氣跟台灣迎向美好未來。

林昶佐表示，大家要全力阻擋這些人透過公投跟罷免把台灣困在過去，才能勇敢地迎向未來，打造美好進步的家園，12月18日請出來投下四個不同意，1月9日也請支持林靜儀、林昶佐，拜託大家。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法