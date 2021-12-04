批國民黨與附隨組織不管台灣人死活 洪申翰籲四不公同意

立委洪申翰（右）批評國民黨與附隨組織不管台灣人死活，只想搞政治鬥爭。（記者張瑞楨攝）

2021/12/04 21:40

〔記者張瑞楨／台中報導〕民進黨不分區立委洪申翰今晚在台中南區的公投說明會說，三接（珍愛藻礁）與核四重啟公投，與他的專業有關，他希望推動台灣增加綠能、天然氣發電，減少燃煤發電，國民黨卻跑出來要重啟核四，「這是開什麼玩笑？」連不安全的核四，國民黨還要拿此議題來亂，只想搞政治鬥爭，國民黨與附隨組織完全不管台灣死活，怎麼樣可以鬧、怎麼樣可以亂，他們就怎麼做。

說明會在南區醒修宮舉辦，主持人臺中市後車頭發展協會理事長鄭紹頡說，公投這項制度的產生，主要就是為了彌補代議政治的不足，希望能直接實現最真實的民意，作為執政者施政的依據，若要真正的「對事不對人」，公投就不應綁大選。

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洪申翰則說，他長期從事環保與能源，希望台灣能增加綠能與天然氣發電，減少燃煤發電，如果公投通過，至於三接如果遷離桃園，會發生天然氣不夠，多用煤炭發電，中火燃煤每年增加500萬公噸，重啟不安全的核四，「這是開什麼玩笑？」國民黨是拿核四議題來亂，只想搞政治鬥爭。

洪申翰說，這麼多人努力發展綠能，增加年輕人就業，減少空污、減少燃煤與碳排放，如果公投通過，將被阻斷改變與前功盡棄，國民黨及其附隨組織，根本不管台灣人的死活，只想搞政治鬥爭，怎麼樣可以鬧，怎樣可以鬧，他們就怎麼做，這是讓人民最不能接受的事情，他站在環保與能源專業上，呼籲選民投下四個不同意票。

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