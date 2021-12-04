轟國民黨只會抱中國大腿 蘇貞昌籲投下四個不同意

蘇貞昌帶著招牌撞球桿上台開講政績，為公投辯護，呼籲民眾投下四個不同意。（記者楊金城攝）

2021/12/04 18:30

〔記者楊金城／台南報導〕四大公投12月18日就要投票，行政院長蘇貞昌今天（4日）下午在台南新營宣個四個不同意，他左批前總統馬英九、右打國民黨主席朱立倫，猛轟國民黨只會抱中國大腿，扯台灣後腿，推動四公投同意是不安好心，讓台灣亂下去。

蘇貞昌說，12月18日公投大家都要出來投票，這次四大公投不是政黨對決輸贏，而是決定台灣政策、台灣未來，做為台灣和國家主人的民眾有責任為台灣安定、供電穩定、台灣走出去和世界做生意，公投一定要投下四個不同意，不要讓國民黨再亂下去，才能讓台灣更有力。

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民進黨立委賴惠員今天下午在新營民權商圈公園舉辦公投說明會，包括經濟部長王美花、內政部長徐國勇、農委會主委陳吉仲都上台為政策辯護，呼籲台下上千名支持者對公投投下四個不同意票。

蘇貞昌帶著招牌撞球桿上台開講，說明民進黨政府政績時妙語連珠，他說，育兒津貼明年開始1個幼兒月領5000元，1年就有6萬，2個小孩就12萬，他生3個，以前都是自己帶，政府沒出半毛錢，他跟太太說，「如果不甘願，咱兩人擱生一個」，「我有跟太太招一下」，要台下群眾也可以「招」太太再生一個。

蘇貞昌說，蔡英文總統執政後，加薪減稅增福利，政府賸餘連年破000億，不管是建設、拚經濟、長照顧老人、減輕家庭負擔都做的很好，防疫也做很好，但國民黨卻批評陳時中說要拉出去槍斃，對外交部長吳釗燮在外拚外交，竟說不回台就不審外交部預算，猛扯後腿，國民黨拿不出好政策跟民進黨拚，只剩一步「亂」。

提到公投四個不同意，蘇貞昌更是火力全開，他說，國民黨在馬英九任內2012開放美國萊牛至今9年，進口量年年增加至今6.4萬噸，當時他擔任民進黨主席，因國際無萊克多巴胺殘留標準，因此民進黨反對，現在有了國際標準，台灣要走出去跟國際貿易，就要開放美豬，政府並會顧食安，但國民黨故意扯後腿，煽動說是毒豬，打算公投同意通過，讓蔡總統在國際被看不起。

蘇貞昌說到核四是國民黨硬要蓋，也在馬英九執政時封存，15年浪費3000億元，沒發過一度電，核四執照已過期、機件停產、廠商解散、燃料棒送回美國，怎麼重啟？何況底下又有斷層帶通過，如果地震造成核四出事，台灣攏去了了，國民黨卻不顧台灣安全。

蘇貞昌也說，天然氣三接案，新北市長侯友宜說不要，朱立倫任市長時也說不要遷新北，留在桃園，否則抗爭，馬英九時代定案在桃園有232公頃，蔡總統為護藻只開發23公頃，現在朱當國民黨主席，卻說反對三接，國民黨故意要讓台灣供電不穩定，讓民進黨政府倒台。

蘇貞昌說，3年前公投綁大選，快要開票了，還在排隊投公投，不應讓公投亂象再下去。

民進黨立委賴惠員今下午在新營民權商圈公園舉辦公投說明會，行政院長蘇貞昌（中）到場開講四個不同意。（記者楊金城攝）

蘇貞昌帶著招牌撞球桿上台開講政績，為公投辯護，呼籲民眾投下四個不同意。（記者楊金城攝）

行政院長蘇貞昌今天下午在台南新營開講四個公投不同意，他左批前總統馬英九、右打國民黨主席朱立倫，猛轟國民黨推動四公投同意是不安好心。（記者楊金城攝）

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