挺過罷免案的黃捷：台灣需要3Q，守住柏惟、也守住台灣！

黃捷（右）相挺陳柏惟，強調台灣需要3Q，守住柏惟、也守住台灣！（取自黃捷臉書）

2021/10/05 18:55

〔記者葛祐豪／高雄報導〕台灣基進黨的台中立委陳柏惟罷免案，即將於10月23日投票，今年2月創下罷免不同意票數6萬5391票的高雄市議員黃捷，今天傍晚首度發聲，強調「刪Ｑ」是場「資源不對等、資訊不對稱」的仇恨罷免戰，台灣需要3Q陳柏惟，守住柏惟、也守住台灣！

今年2月舉行的無黨籍高雄市議員議會黃捷罷免投票，同意罷免票為5萬5394票，不同意罷免票為6萬5258票，不同意罷免票數創下26年來罷免案最高紀錄。

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對於3Q陳柏惟罷免案，黃捷今天傍晚透過臉書首度發聲，鼓勵「3Q撐下去，全民挺3Q」。

黃捷回憶：「2年前，3Q食堂首播時，陳柏惟邀我擔任第一集來賓，在節目中問我，若要選一首歌送他，會選什麼歌？當時，我選鄭宜農的《光》，為正在想下一步的柏惟打氣，也為我們所奮鬥的台灣未來打氣。」

黃捷說，2年過去，高雄已經雨過天青，陳柏惟也改變了長期被政治家族壟斷的台中第二選區。而現在，他面臨更艱困的處境，她一樣要將這首歌送給陳柏惟：「我們的雙手緊握，在黑暗中，我不會把你放開。小心翼翼的走著，再過不久，一定就能看見光。」

黃捷強調，面對國民黨鋪天蓋地的造謠、打壓，加上地方勢力的動員組織戰，陳柏惟比當初她的處境更艱難、更辛苦。「曾經走過來，我非常能體會那種心情不好受，不管怎麼吶喊、陳述，對方都像沒聽到一樣，繼續拿著不實文宣洗腦選民，這是對人品的糟蹋，也是對精神的折磨。」

黃捷說，「刪Ｑ」是場「資源不對等、資訊不對稱」的仇恨罷免戰。國民黨為了正當化自己的政治操作，朱立倫主席帶頭抹黑，說陳柏惟是一個不認真、不做事的立委。但今天公督盟公布數據，不只讓大家看到陳柏惟認真提案，徹底打臉國民黨，還讓大家發現最不適任的立委，是國民黨自己！

黃捷誠懇拜託大家，請一個個呼籲中二選區的朋友，不要被造謠的文宣矇騙，請到 3Qi.tw 陳柏惟、台灣基進的粉專，看一看陳柏惟團隊的努力，對比之下，國民黨極力在塑造的平行時空有多荒謬！

黃捷以過來人的心情述說，曾經她也因為被對手不斷霸凌，對政治感到灰心，但身旁總有許多民主夥伴四方來援，是這份力量，支撐她走到最後。現在，她也要把民主的力量接棒給陳柏惟。「我們絕不能讓好不容易改變台灣政治結構的立委被罷免。台灣需要3Q，我們需要更多像他一樣勇敢的人為國家挺身，守住柏惟、也守住台灣！」

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