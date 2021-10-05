蔡英文：若民主遭到威脅 台灣必將竭力捍衛自己

總統蔡英文接受《外交事務》雙月刊邀請，以「台灣力爭民主之路—國際秩序變遷中的一股良善力量」撰文指出，台灣不求軍事對抗，但如果我們的民主和生活方式遭受威脅，台灣必將竭盡全力捍衛自己。（資料照）

2021/10/05 18:43

〔記者楊淳卉／台北報導〕總統蔡英文接受《外交事務》（Foreign Affairs）雙月刊邀請，以「台灣力爭民主之路—國際秩序變遷中的一股良善力量」撰文指出，在中國人民解放軍幾乎天天侵擾的情況下，台灣在兩岸關係上的立場始終如一：「遇到壓迫不屈服，得到國際支持也不冒進」。台灣不求軍事對抗，但如果我們的民主和生活方式遭受威脅，台灣必將竭盡全力捍衛自己。

蔡總統指出，台灣的故事是一部堅韌不屈的奮鬥史，即使生存不斷面臨挑戰，仍矢志維護民主、進步價值。在經歷疫情之後，威權體制更深信他們的治理模式比起民主制度更符合21世紀的需求，也引發意識形態的角力。台灣的永不放棄，以及對民主的堅持，雖然被排除在國際組織之外，仍矢志做負責任的利害關係者。

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蔡總統說，我們的努力，終於激發其他國家重新評估，隨著各國逐漸認清中共構成的威脅，也應了解與台灣合作的價值，並謹記，若台灣淪陷，將是區域和平及民主聯盟體系的災難，也意味著，在當今全球價值競賽中，威權主義較民主主義占上風。

蔡總統指出，印太是全球成長最快的區域，與21世紀的進程發展息息相關，也伴隨新的緊張情勢和體制的矛盾，如果處理不當，可能對國際安全和全球經濟造成重大影響。更強勢、自滿的威權主義興起，引發這些緊張局勢，並挑戰自二次大戰結束以來，自由民主秩序所界定的國際關係。

蔡總統表示，北京當局從未放棄對台的野心，中國軍事支出持續二位數的成長，在台海及周邊海域軍事擴張，北京當局日漸強勢的姿態已取代其對和平解決爭端的承諾。2020年以來，中國人民解放軍的機艦在台海的活動明顯增多，幾乎天天侵入台灣南部的防空識別區，偶爾還會越過台海中線—貫穿台灣海峽中部，從日本周邊島嶼的東北方向，向西南延伸到香港。

蔡總統指出，儘管情勢令人擔憂，台灣人民依然向全世界宣告，民主不容妥協。在中國人民解放軍幾乎天天侵擾的情況下，台灣在兩岸關係上的立場始終如一：「遇到壓迫不屈服，得到國際支持也不冒進」。

蔡總統表示，維護區域安全仍將是台灣整體政策的要務，就如2016年以來政府所一再重申，只要在對等、不設政治前提的原則下，我們將持續以開放態度與北京當局展開對話。同時，台灣也投入必要資源，強化對北京當局的了解，以減少誤解和誤判的可能性，並有助於做出更精確的兩岸決策。

蔡總統指出，台灣也致力與區域間的行為者合作，確保區域穩定，例如今年3月，台灣與美國簽署「設立海巡工作小組瞭解備忘錄」，台灣也已進行一系列軍隊現代化和組織改造，除了戰鬥機等傳統戰力，也大量投資在不對稱戰力，這些行動都是為了提升台灣的自主整備度，展現台灣願意承擔責任的態度，我們不會將安全夥伴的協助視為理所當然。

蔡英文指出，台灣不求軍事對抗，希望與周邊國家在和平、穩定、可預測且互惠的原則下共存。但是，如果我們的民主和生活方式遭受威脅，台灣必將竭盡全力捍衛自己。

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