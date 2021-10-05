大幅強化制海戰力 國軍投入近800億量產雄風飛彈

圖為雄三飛彈。（資料照，取自中科院網站）。

2021/10/05 12:17

〔記者涂鉅旻／台北報導〕立法院外交及國防委員會明日將審查「海空戰力提升計畫採購特別條例草案」，根據國防部送至立法院的書面報告，國軍將在2026年以前，投入797億元生產國造陸射「雄風」反艦飛彈。若加上總額886億餘元、2030年前向美國購得的100套陸射魚叉飛彈，我國將投入1683億餘元強化「以陸制海」戰力。

根據國防部規劃，以「岸置反艦飛彈」為預算項目名稱的雄風反艦飛彈量產案將分二階段，第一階段為現有雄二亞音速反艦飛彈、雄三超音速反艦飛彈機動飛彈車的持續案，將自明年執行至2026年，全案356億元；而第二階段為量產「雄三」反艦飛彈增程型，預計將自2023年執行至2026年，投入金額高達441億元。

請繼續往下閱讀...

由於國軍自今年至2030年向美國採購100套陸射魚叉飛彈系統，全案將投入886億餘元，因此若加上國產反艦飛彈生產案，全案總金額將達1683億餘元。

另外，國軍將在2026年以前，再籌獲10艘沱江艦後續艦，國軍預劃全案將投入692億元。因此，特別預算之中攸關「反艦戰力」的項目，將佔總金額的64%，而可對地攻擊的「反制戰力」以及天弓三型飛彈、陸劍二飛彈的「防空戰力」項目，則各佔18%。

國防部也在報告中陳述，中共近年不斷擴大軍事活動及採取灰色地帶行動，企圖消耗我海空戰力，共軍去年有380餘架次軍機擾我西南空域，今年截至10月上旬已超過600架次以上，已嚴重影響我空防安全，加上中國航空母艦、核動力潛艦、大型驅逐艦、加油機、兩棲攻擊艦等到位後，我方研判在2025年後，中共區域拒止、反介入及封鎖控制臺海周邊能力日趨完備，且三棲快速多點犯台能力驟增，對我防衛作戰形成重大挑戰。

國防部表示，我國國防以維護和平及預防戰爭為首要目標，積極發展嚇阻侵略的關鍵戰力，建構具備「遠距、精準、機動」之打擊能力，有效發揮多層次防衛作戰效益，並藉打亂敵作戰節奏，爭取我防衛縱深及預警反應時間，結合後備動員暨全民總力，提升整體防衛戰力。而8項軍備全數獲得後，將有助於提升國軍整體戰力，增加敵犯台行動與決策的難度，達成「防衛固守、重層嚇阻」軍事戰略。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法