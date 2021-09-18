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    國防特別預算2400億債留子孫？ 他點出關鍵在「1到8月增加的稅收」

    圖為光六快艇發射雄二飛彈。（圖取自中科院官網）

    圖為光六快艇發射雄二飛彈。（圖取自中科院官網）

    2021/09/18 10:41

    〔即時新聞／綜合報導〕行政院16日通過國防部所提「海空戰力提升計畫採購特別條例」草案，在野黨隨即批評「債留子孫」，前國大代表黃澎孝對此分析，否定債留子孫的說法。

    黃澎孝在臉書表示，2400億元的國防採購特別預算，以1到8月增加的稅收3679億元就足以支付，他提到近年來台灣有一個怪現象，就是反對黨陣營經常配合中國大外宣，誇大共軍實力恐嚇台灣人民，但當執政黨提出軍購項目或國防武器自主研發時，反對黨卻又會想辦法杯葛，這次的「海空戰力提升計畫採購特別條例」草案一通過，反對黨就質疑蔡政府舉債累計達2兆元，是債留子孫。

    黃澎孝分析，一般民眾只要提到舉債就會產生負面觀感，但其實跟銀行辦過貸款的人都知道，銀行會借多少錢給你，主要是看償債能力，以政府來說，償債能力就是稅收，而今年光是1到8月，總稅收就達到1兆9360億元，較同期增加3679億元，支付「海空戰力提升計畫採購特別條例」草案綽綽有餘。

    黃澎孝強調，這正是總統蔡英文面對中國文攻武嚇的國防投資，讓台灣人民有一個更安全的永久家園，「這樣的國防資產豈是金錢所能衡量的」。

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