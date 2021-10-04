「總統府的柯黑」是指蔡英文？陳佩琪回答了

台北市長柯文哲妻子陳佩琪（圖右）昨日在臉書PO文，指總統府有人是「柯黑」兼「黑柯中心」。（資料照）

2021/10/04 22:03

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲妻子陳佩琪昨（3）日在臉書PO文，指總統府有人是「柯黑」兼「黑柯中心」，對於有媒體今日詢問柯文哲，陳佩琪所指的是否就是總統蔡英文？陳佩琪今日補充，她昨天撰文所寫之人，是總統府內的一位「男性發言人」。

陳佩琪昨日在臉書撰文，提到2017年世大運開幕，她與柯文哲和總統同台，但由於反年改團體在入口抗議，導致選手無法進場，場內混亂，開幕式並不順利，當時有週刊的記者撰文稱柯文哲當時臉色鐵青，甚至癱軟在椅子上「六神無主」，讓她看了相當不滿，常常遇到人就追問是誰寫的？得到的答案都指是某一名女記者，至於是誰放消息給這位女記者？陳佩琪在文中暗示，就是總統府內的一位「柯黑」兼「黑柯」中心，她還嘆：「唉！真悲哀，在那種位置，卻做這樣的事」。

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今日有媒體詢問柯文哲，陳佩琪所說的「柯黑」，是不是影射蔡英文？柯文哲對此回應，「不用凡事都扯到蔡總統，這樣就好」。

對此，陳佩琪今日在臉書PO文表示，昨天的文章其實是好幾個月前寫的，她解釋，撰寫柯文哲「六神無主」的是位女記者，而總統府傳出此內容給女記者的，是一位男性發言人。根據陳佩琪昨日貼文，所指之人即為總統府發言人黃重諺；陳佩琪還說，「說來也奇怪，今天看到某個外媒都知道我在講誰了，甚至把人名當成標題來標示，但本國記者卻對國內新聞的敏銳度比外媒還不如」。

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