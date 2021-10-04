藍委指苦等莫德納淪疫苗孤兒 陳時中：很快又有一批到貨

立法院財政等6委員會4日舉行聯席會，審議「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第4次追加預算案」。圖為衛福部長陳時中（左）。（記者方賓照攝）

2021/10/04 18:53

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨立委萬美玲今日在立法院財政委員質詢問及，許多民眾施打完第1劑莫德納疫苗，且逾10週卻苦等不到第2劑，淪為疫苗孤兒，莫德納何時才會來台？衛福部長陳時中指出，很快又有一批貨會來，「就快了！」

中央流行疫情指揮中心稍早表示，108萬劑莫德納正給地方政府施打中，現在施打的就是7月16日以前，完成第1劑疫苗接種的70歲以上民眾，最近就會有莫德納的疫苗會來。

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萬美玲質疑，許多民眾施打莫德納第1劑後，苦等不到第2劑，包含媒體在內人員，都已經逾10週，究竟何時才有莫德納疫苗？陳時中提及，108萬劑莫德納已在施打，很快又有一批貨會來。

國民黨立委林奕華問及，截至10月2日，在1922平台登記想打疫苗民眾，有407萬人連第1劑都還沒打，若只登記莫德納很難打到。對此，陳時中回應，無法做到每個人都滿意，會盡速讓大家都打到。

針對民眾能否改選疫苗？陳時中則說，現在可以加勾BNT疫苗，10月6日前登記都算在內。

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