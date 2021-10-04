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    藍委批人權會淪為監院私房錢 柯文哲︰那個單位不知道在幹什麼

    國家人權委員會預算傳出遭監察院挪用，引發國民黨立委痛批人權會淪監察院私房錢；對此，台北市長柯文哲也開砲，強調主張監察院「早一點關起來就好」，並批人權會「那個單位不知道是在幹什麼」。（台北市政府提供）

    國家人權委員會預算傳出遭監察院挪用，引發國民黨立委痛批人權會淪監察院私房錢；對此，台北市長柯文哲也開砲，強調主張監察院「早一點關起來就好」，並批人權會「那個單位不知道是在幹什麼」。（台北市政府提供）

    2021/10/04 18:35

    〔記者鄭名翔／台北報導〕國家人權委員會預算傳出遭監察院挪用，引發國民黨立委痛批人權會淪監察院私房錢；對此，台北市長柯文哲也開砲，強調監察院「早一點關起來就好」，並批人權會「那個單位不知道是在幹什麼」；至於北市光復國小移除蔣中正銅像引發爭議，柯則稱一切訴諸校園自主，市府未下指導棋，由校方自行決定去留。

    媒體報導國家人權委員會編列1.4億元，但其中近600萬遭監察院挪用，引發國民黨立委鄭麗文批人權會淪為監察院私房錢，監察院則強調一切合法使用。

    柯文哲今主持北市防疫記者會被問及此事也隨之開砲，強調本就主張監察院「早一點關起來就好」，並批人權會「那個單位不知道是在幹什麼，我搞不清楚。」

    至於光復國小移除蔣中正銅像惹議，柯文哲輕描淡寫說，一切訴諸校園自主，北市府未曾下指導棋，一切交由校方依據民主程序決定去留。

    而被問到總統蔡英文的社群軟體instagram粉絲數即將達到90萬，可能超過柯文哲的92萬，外界關注擅長「空戰」的柯文哲看法；對此，柯文哲不耐表示，自己只是「耐打」而非擅長空戰，要求別問這種題目「浪費記者會時間」。

    但柯文哲妻子陳佩琪昨又在臉書開砲嗆總統府淪為「柯黑中心」，蔡英文陷害柯文哲等；柯文哲則四兩撥千斤說，不用凡事都扯到蔡總統就好。

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