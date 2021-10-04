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    高市藍營啟動送國旗活動 民進黨團：別只在國慶日時擁護國旗

    高市議會國民黨團今啟動贈送小國旗活動，第一站就先到隔壁民進黨團辦公室贈旗。（記者王榮祥攝）

    高市議會國民黨團今啟動贈送小國旗活動，第一站就先到隔壁民進黨團辦公室贈旗。（記者王榮祥攝）

    2021/10/04 13:09

    〔記者王榮祥／高雄報導〕針對高市議會國民黨團今啟動贈送國旗活動，民進黨團質疑國民黨「愛國護台」已淪口號，不要只在國慶日時擁護國旗，呼籲國民黨團勇敢向中共說出「中華民國」。

    針對高市議會國民黨團質疑國慶活動相關事宜，民進黨團今表示，國慶籌備委員會與高雄市政府、已提出活動規劃與防疫措施，市長陳其邁日前也已表明，會依慣例佈置國旗，民進黨團將持續理性監督。

    民進黨團向國民黨團喊話，請停止操作假議題，不要只在國慶日時擁護國旗，平常面對中國時卻不敢說出「中華民國」4字！

    民進黨團總召鄭光峰指出，民進黨一直以來就是愛國、愛台，愛國不需要等到國慶才去強調，呼籲國民黨團多用心思、為加速城市進步而努力；針對國慶焰火的防疫措施與活動規劃，民進黨團與黨籍議員均理性監督，並非只有惡意杯葛、謾罵才算監督。

    至於國民黨團要求在重要道路擺放國旗一事，陳其邁市長日前在議會答詢時已明確表示會依照慣例，在機關學校、重要路口佈置國旗，請國民黨團不必再操作國旗假議題。

    民進黨團幹事長黃文益表示，國民黨平時在對中國的立場上，從來不見如此擁護中華民國國旗，只有到節日時、才敲鑼打鼓來刷一下儀式感和存在感，真的愛護國旗、擁護中華民國，不是靠儀式感說了算，從平時的表現才可以看出真心，希望國民黨朱立倫主席與所有國民黨政治人物，都可以勇敢地向對岸說出「中華民國」。

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