阮昭雄轉戰立委：柯文哲別高興太早 仍會用力監督你

有意角逐下屆立委的台北市議員阮昭雄（左2）、投入台北市議員選舉的趙怡翔（左3），4日舉行記者會說明。（記者方賓照攝）

2021/10/04 12:07

〔記者謝君臨／台北報導〕我國駐美代表處前政治組長「口譯哥」趙怡翔宣布將投入台北市大安、文山區議員選戰；而現任大安、文山區議員阮昭雄則表示將放棄爭取連任，全力備戰2024年立委選戰，並力挺趙怡翔接棒議員。阮昭雄今天說，他的任期到明年12月24日，所以台北市長柯文哲不要高興得太早，「我還是會很用力地監督你」。

民進黨「湧言會」立委王定宇、林楚茵，今與阮昭雄、趙怡翔於立法院舉行記者會，針對阮、趙未來的選戰目標進行說明。

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林楚茵表示，立院隨時需要有新的堅強戰力投入，阮昭雄決定放棄連任議員，挑戰立委選舉，這選擇不容易，期待阮破釜沈舟的行動，能成為她未來的同事，幫民進黨在艱困選區中，再搶下一席。

王定宇指出，坦白說，阮昭雄要投入立委選舉，不用不選議員，因為大安、文山區往往都是徵召的，那個區域對民進黨來講，提名不代表當選，是艱困選區，阮已經做了三屆議員，大可繼續選議員買保險，坐在安穩的位置上，擁有議員資源投入立委選舉，但今天阮做了一個對選民最負責，對自己最不利的方式，這是困難但正確的道路，敢做、勇敢選擇的人必定有福。

王定宇說，趙怡翔是年輕世代，對國家有相法，他可以安穩坐在駐美代表處好好發揮，但選擇回到他生長的地方，投入相對高風險的方式，來進入公共政策的討論，大家看到他的才能，也期待他對大安、文山區的付出，我們佩服且謝謝他們的勇敢，樹立典範，對於兩位年輕世代的選擇，希望能給他們多一點力量。

阮昭雄指出，放棄連任議員的決定很煎熬，但他決定破釜沈舟、背水一戰，盼能幫民進黨在台北市艱困選區再搶下一席；趙怡翔對台北市政有很多想法，落實在他的選區非常適合，經過長談後決定這樣的構思，2022年他將全力輔選趙，未來「湧言會」在台北市也會提出亮麗、清新的名單供台北市民選擇。

趙怡翔說，他認為參與政治是可以實現對台北改變的方式，他在大安區出生，現在也是住在師大商圈附近，對大安、文山的生活模式、環境非常了解，希望未來能把他的國際經驗、歷練帶到台北市；台北市需要改變，包括住宅、交通、青年創業及雙語環境，年輕人參與政治要帶來新的願景，不然沒有意義。

媒體詢問，外交部長吳釗燮是否支持他的決定，趙怡翔表示，他從2014年就跟著吳部長做事，吳非常提拔、支持年輕人，認為年輕人可以帶來不同的想像、想法，參選有向他報告，也獲得他的支持。

民進黨「湧言會」立委王定宇（右1）、林楚茵（左1），今與台北市議員阮昭雄（左2）、趙怡翔於立法院舉行記者會，針對阮、趙未來的選戰目標進行說明。（記者謝君臨攝）

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