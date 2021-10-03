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    3連霸北市議員阮昭雄轉戰立委 湧言會力挺「口譯哥」參選議員

    台北市議員阮昭雄今宣布，將不再爭取明年議員連任，全心備戰2024年立委選舉，並交棒給「口譯哥」趙怡翔，全力相挺，希望他能延續過去的地方服務。 （記者鄭名翔攝）

    台北市議員阮昭雄今宣布，將不再爭取明年議員連任，全心備戰2024年立委選舉，並交棒給「口譯哥」趙怡翔，全力相挺，希望他能延續過去的地方服務。 （記者鄭名翔攝）

    2021/10/03 19:25

    〔記者鄭名翔／台北報導〕民進黨佈局明年台北市議員選戰今投下震撼彈，我國駐美代表處前政治組長「口譯哥」趙怡翔今宣布參選大安、文山區議員，而已3連霸的現任該區議員阮昭雄也宣布，將不再爭取明年議員連任，全心備戰2024年立委選舉，並交棒給趙怡翔，全力相挺，希望他能延續過去的地方服務。

    阮昭雄今受訪時表示，經過多方思量、聽取鄉親意見，決定全心準備2024年的立委選舉、不再爭取議員連任，而過程中也尋覓許多新人接棒，希望能無縫接軌地方服務，而趙怡翔本身為大安區人，且當年令趙一砲而紅的蔡英文總統當選記者會上，主持人便是阮昭雄，兩人因此結識許久，相信此次佈局為很好的合作。

    阮昭雄指出，趙怡翔返台後與湧言會成員就有許多交流，尤其他過去長期負責對美事務，與湧言會的立委、國防外交委員會委員王定宇等人都有很多交流，雙方都有長期合作互動默契，加上趙怡翔也承諾將延續地方服務、維持現有服務處開設等，故雙方決定合作，湧言會推出年輕亮麗名單，相挺趙怡翔參選台北市議員。

    阮昭雄說，趙怡翔第一步將面臨新人初選競爭的難關，自己將盡力協助，若順利脫穎而出正式獲提名參選，民進黨在大安、文山選區本就有優秀的聯合競選文化，自己作為最資深議員也會全力協助整合，努力在艱困選區打下良好基礎、期待贏得選舉。

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