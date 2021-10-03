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    「口譯哥」接棒阮昭雄 趙怡翔參選台北市議員：打造更國際化城市

    前我國駐美代表處政治組長「口譯哥」趙怡翔今宣布將投入台北市議員選戰，角逐大安、文山區席次。（翻攝趙怡翔臉書）

    前我國駐美代表處政治組長「口譯哥」趙怡翔今宣布將投入台北市議員選戰，角逐大安、文山區席次。（翻攝趙怡翔臉書）

    2021/10/03 18:11

    〔記者鄭名翔／台北報導〕前我國駐美代表處政治組長「口譯哥」趙怡翔今宣布將投入台北市議員選戰，角逐大安、文山區席次，強調將把過去歷練投入台北發展、將國際視野帶入城市議題，並找回改革的動力；於此同時，現任的大安文山區議員阮昭雄也表示將放棄爭取連任，全力備戰2024年立委選戰，並力挺趙怡翔接棒議員。

    趙怡翔數月前辭去駐美處職務返台備戰台北市議員選舉，擁有高知名度的他被視為超級新人，原屬意投入南港、內湖選區，但黨內英系新人女將、民進黨北市黨部副執行長何孟樺已在備戰，趙怡翔遂加入海派「湧言會」，今日於臉書正式宣布參選大安、文山區議員。

    趙怡翔指出，台北市是安全、便利、有人文特色的城市，但也經常看到車輛亂停等交通亂象、高房價高租金也令許多人成為無殼蝸牛，都市更新速度過慢導致許多城市角落未獲完善規劃，這些問題長久存在，但台北卻缺乏改革動力。

    趙怡翔表示，過去積極投入國際關係事務，累積的經驗使自己更清楚台灣在世界的重要性，即便在對岸壓力下，也啟發許多國家抵抗威權主義、以民主成就照亮亞洲，成為許多社會嚮往的方向，未來將把這份歷練投入台北發展，將國際視野帶入城市議題，打造更具國際競爭力的城市。

    趙怡翔強調，後續會清楚闡述對都市發展的期待，包括營造雙語環境、支持青年創業、參考國際範例加快都市更新、優化道路設計，帶給行人更友善的用路環境。

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