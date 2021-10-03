「一定全力以赴」 口譯哥趙怡翔宣布參選北市大安文山區議員

「口譯哥」駐美代表處前政治組長趙怡翔6月結束在駐美代表處的工作，返回台灣。今日他在臉書正式宣布，將參選台北市大安文山區議員。（翻攝自臉書）

2021/10/03 17:04

〔即時新聞／綜合報導〕「口譯哥」駐美代表處前政治組長趙怡翔6月結束在駐美代表處的工作，返回台灣；先前外界曾傳他有意參與台北市議員選舉，今日他在臉書正式宣布，將參選台北市大安文山區議員。

趙怡翔在臉書上表示，政治是一條奇妙的路，他雖然在台北出生，但直到21歲才真的認識這座城市，他大學畢業回國擔任英文報記者，租了套房，每天搭著284公車上班，他認為台北市是一座安全、便利及具有人文特色的城市，而那年起，他也找到屬於自己的家。

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「家不代表它完美」，趙怡翔說，他經常會看到車輛亂停人行道，逼迫行人必須走上馬路，繞道而行，他也感嘆台北市的房價與租金，超乎一般上班族的財力範圍，使許多人成為無殼蝸牛，還有都更速度過慢，讓城市許多角落未獲得完善規劃。「這些問題皆長存，而台北似乎也缺乏了改革的動力」。

趙怡翔續指，「想像自己能帶來改變，這是我加入政治的初衷」，他也知道，改變並不容易，一定要經過仔細的思考、規劃與執行，因此他過去幾年積極投入國際關係這條路，從基層研究員做到國際事務主管及智庫諮詢委員，並到國安會、總統府及外交部處理外交議題，最後的職位在華府，推動台美的合作與交流。

趙怡翔說，這些經驗讓他更清楚世界如何看待台灣，以及我們該如何看待世界，並瞭解台灣在國際社會上扮演不可或缺的角色。「我們在對岸壓力下的蓬勃發展，啟發了更多國家發現自己也能抵抗威權主義。我們的民主成就照亮亞洲，成為許多社會嚮往的方向。我們捍衛這些價值的決心，是維護區域和平的重要前提」。

趙怡翔強調，未來他希望將過去的歷練投入台北的發展，將國際視野帶入城市議題。「台北是一座國際之都，如何運用我們的國際連結打造一座更進步、更有國際競爭力的城市，將成為我的重要課題，我一定會全力以赴」。

趙怡翔透露，接下來他會清楚闡述對都市發展的期待，從營造一個雙語環境、支持青年創業，到參考國際最佳範例，加快都更，確保市民能享有更高品質的居住環境，並希望能夠優化道路設計，帶來對行人更友善的用路環境。

趙怡翔最後感性說道，台北這座城市培育了他，並給予他發展的空間，未來他希望能盡他所能回歸這個家，「與大家共同促使台北的進步與發展」；雖然他知道市議員的職掌有限，但對他而言，是一個可以號召社會力的角色，他希望能透過這個力量，實現期盼看到的改變，「我們一定要找回改革的動力」。

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