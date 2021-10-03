台中小英之友會挺3Q爆棚！陳柏惟：今年讓我們再贏一次

台灣基進立委陳柏惟（見圖）面臨罷免案，台中小英之友會太平分會、大屯區民主聯誼會今天在霧峰舉辦座談會相挺。（資料照，記者廖振輝攝）

2021/10/03 21:29

［記者陳建志／台中報導］台中小英之友會太平分會、大屯區民主聯誼會今天（3日）在霧峰舉辦力挺陳柏惟座談會，吸引近200位爆滿支持者到場參加，現場高喊「陳柏惟加油」、「10月23日不同意罷免」，除台中小英之友會總會長李茂盛出席力挺，被點名參選台中市長的立法院副院長蔡其昌、立委何欣純也都出席肯定陳柏惟的表現，綠營正面迎戰國民黨的全黨動員罷免。

台中小英之友會太平分會黃世殿會長、大屯區民主聯誼會林清煇會長，今天在霧峰舉辦第二場挺陳柏惟座談會，現場200多位民眾擠爆會場，大家高喊「陳柏惟加油！」，包括台中小英之友會總會長李茂盛、立法院副院長蔡其昌、立委何欣純、市議員李天生、林德宇、民進黨霧峰區主任李汶璋等人都出席力挺。

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台中小英之友會總會長李茂盛表示，陳柏惟在立院不論問政還是提案都相當好，應該給年輕人機會，並說如果他在立院的表現達到罷免門檻，那國民黨有一半立委都要被罷免，認為國民黨說國會表現不好才罷免全是謊言，希望國民黨適可而止；並說陳柏惟是台灣的小孩，不能讓人家胡亂打、胡亂揍，不能被人家欺負，無論如何一定要把這一席保留下來，獲得全場熱烈的掌聲。

蔡其昌則替陳柏惟澄清，反駁國民黨指控陳柏惟反對疫苗進口，根本是胡扯，陳柏惟是反對國民黨一個月內要採購4千萬劑疫苗的提案，因為在當時只有中國疫苗才有這麼多現貨，因此陳柏惟反對買中國疫苗，支持民進黨的提案，這樣居然被抹黑反對採購疫苗；另外國民黨說他支持萊豬進校園，那是因現有的法令已經明白規定校園只用台灣豬，美豬根本不可能進校園，結果這樣也被抹黑，強調接下來20多天，會繼續陪著陳柏惟反罷免。

陳柏惟一開始深深一鞠躬向大家道歉，表示自己表現不夠好，才讓大家星期天不能好好陪家人，不能外出遊山玩水，還要來這裡參加反罷免。並說藍營推動的罷免，是對青年參政的打擊，是一種政治的宣示，只要我有25%的支持選票，以後誰來當就算當選我也要把你翻掉，進行恐嚇式的罷免，這對台灣民主絕非好事。

陳柏惟並要大家回去幫他做三件事，就是「消毒、宣傳、反動員」，強調如果這種造謠式的抹黑有效，那所有的立委以後都來應付罷免，根本無法正常做事，還向支持者喊話，「去年贏一次不夠，今年讓我們再贏一次」，贏得全場熱烈掌聲。

台中小英之友會太平分會、大屯區民主聯誼會今天在霧峰舉辦挺陳柏惟座談會，有熱情支持者從新竹趕來台中力挺。（記者陳建志攝）

台中小英之友會太平分會、大屯區民主聯誼會今天在霧峰舉辦挺陳柏惟座談會，吸引近200位支持者到場參加。（記者陳建志攝）

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