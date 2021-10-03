親征罷免陳柏惟 朱立倫烏日菜市場掃街參與

朱立倫（左2）今天正式投入罷免，表示是要罷免不適任的「3零」立委。 （記者陳建志攝）

2021/10/03 10:57

［記者陳建志／台中報導］藍營發起罷免台灣基進陳柏惟，今天國民黨新任黨主席朱立倫親自到台中烏日菜市場參與罷免活動，朱立倫表示火力全開，這不只是「刪Ｑ」行動，也是「3零」行動，對於國會評鑑拿到「0顆星」、「0提案」、「0通過」不適任立委的罷免行動，尤其還主張大麻合法化，不關心用肺發電問題，隨後並沿路向菜市場攤販和買菜民眾一一拜託，希望大家10月23日出來投罷免票。

朱立倫當選黨主席後，今天首度現身投入罷免陳柏惟活動，朱立倫表示，這是民眾對於違反民意，在立法院不能認真負責的自發性行動，強調這不只是「刪Ｑ」行動，是「3零」行動，因為最近國會評鑑，陳柏惟拿到「0顆星」、「0提案」、「0通過」，真的是不簡單，請問民進黨立委和蔡英文總統，這是你們要支持的立委嗎？

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朱立倫並說，台中人最關心的是用肺發電，結果出來一個不關心用肺發電問題的立委，還主張要通過大麻合法化，因此今天罷免的不只是「3零」立委，而且是針對大麻和反毒的對決，希望所有民眾站出來，不贊成用肺發電，還主張年輕吸大麻的立委。

朱立倫隨後在楊瓊瓔、謝依鳳立委，市議員吳瓊華、「刪Ｑ」志工顏寬恒等人陪同下，在烏日菜市場和攤商、民眾拉票，希望大家一起出來投罷免票，不少民眾也熱情握手打氣。

朱立倫（中）今天現身罷免陳柏惟活動，在烏日菜市場向攤商民眾問好拉票。（記者陳建志攝）

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