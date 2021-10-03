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    感恩到台中 朱立倫：「刪Q」不是政黨對決

    朱立倫感恩之旅到台中，不少民代前往祝賀。（記者蘇孟娟攝）

    朱立倫感恩之旅到台中，不少民代前往祝賀。（記者蘇孟娟攝）

    2021/10/03 14:51

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕國民黨主席當選人朱立倫感恩之旅今抵台中， 面對上任後第一戰「刪Q」罷免行動卯足全力，朱立倫強調，最近立委評鑑結果立委陳柏惟獲零顆星，還零提案、零通過，根本是「30」立委，民進黨也應看不下去才對，「刪Q」行動不是政黨對決，藍綠都應一起來罷免「30」立委。

    朱立倫到台中的感恩茶會獲不少黨員熱情相挺，他強調，感謝江啟臣一年半的努力，盼一棒接一棒，讓國民黨愈來愈團結。

    朱立倫說，現在就是團結的開始、戰鬥的時刻，尤其在台中10月23日將有「刪Q」行動，這不是政黨對決，是台中市民要對一位長期違反民意、不重視民意，且在立院表現糟的立委，大家要把他罷免掉。

    朱立倫譏陳柏惟是「30」立委，別人若只獲一顆星就已經很丟臉了， 「他很不簡單」、獲零顆星，更是零提案、零通過率，根本不是「刪Q」，而是「30」，「民進黨也應看不過去才對」，台中市民最有智慧，藍綠一起來罷免「30」立委。

    朱立倫還指陳柏惟違反台中市民反空污、反對用肺發電立場，竟支持燃煤發電，甚至還主張大麻合法化，讓所有爸媽擔心讓下一代吸大麻，「請問蔡總統贊成大麻合法化嗎」； 朱立倫說，這是「大麻」跟「反毒」的對決，籲台中海線屯區反毒者，都出來投票把這樣的立委罷掉。

    朱立倫籲民眾，接下來的4大公投全出來投票，展現對民進黨、蘇內閣的不信任投票，反對不照顧民眾健康、讓民眾吃萊豬，防疫做得亂七八糟、疫苗又不夠，不願道歉、不發現金的內閣，籲民眾用不信任投票倒閣。

    朱立倫還說，明年的台中市長選舉、議員、里長選舉不僅要贏，更要大贏，讓國民黨在基層愈來愈勇、愈來愈強，若明年底贏，讓國民黨2024年再推最強的候選人重返執政。

    他說，這次他當選黨主席後，包括中國領導人習近平、美國、日本、新加坡、歐盟等均發出賀電，表示國民黨受到國際重視；他籲國民黨要重新出發、重新站起來就沒有分裂本錢，大家團結努力讓國民黨重獲社會大眾肯定，他更拜託現場人士一項任務，請眾人把所有失聯黨員及認同國民黨的人找回來。

    朱立倫到台中籲是團結的時候。（記者蘇孟娟攝）

    朱立倫到台中籲是團結的時候。（記者蘇孟娟攝）

    朱立倫譏陳柏惟是「30」立委，「刪Q」不是政黨對決，藍綠都應罷「30」立委。（記者蘇孟娟攝）

    朱立倫譏陳柏惟是「30」立委，「刪Q」不是政黨對決，藍綠都應罷「30」立委。（記者蘇孟娟攝）

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