小英之友會百人高喊加油力挺 陳柏惟感動哽咽

面對藍營發動罷免，今天100多位霧峰鄉親出面力挺，陳柏惟一度感動哽咽，並說有信心獲得最後的勝利。（記者陳建志攝）

2021/09/26 20:36

［記者陳建志／台中報導］台灣基進立委陳柏惟面臨藍營發動罷免，台中小英之友會總會長李茂盛認為，陳柏惟上任至今表現不差，也沒有犯下貪污等嚴重違法偏差行為，國民黨力推罷免明顯是報復，並非民主常態，各分會將會舉辦6場座談會力保陳柏惟過關，也呼籲第二選區支持者踴躍投下反對罷免票；今天下午台中小英之友會太平分會和大屯區民主聯誼會在霧峰舉辦選民服務座談會，吸引一百多人出席力挺，現場「加油聲」不斷，讓陳柏惟一度感動哽咽。

台中小英之友會太平分會黃世殿會長和大屯區民主聯誼會林清煇會長今天發起在霧峰舉辦陳柏惟選民服務座談會，用行動力挺陳柏惟；林清煇說，陳柏惟上任至今沒犯什麼大錯，還被評鑑為優秀立委，是否適任應該是每4年一次的選舉由選民投票決定，藍營卻才剛上任滿1年多就發動罷免，根本是報復性的罷免，不但勞師動眾也浪費資源。

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今天座談會邀請到民進黨立委何欣純、市議員李天生、林德宇、蔡耀頡等人到場力挺。何欣純說，陳柏惟立院的位置就在她前面，上任以來的表現如何她最清楚，一定要支持這麼認真的「少年家」繼續留在立法院，還反諷江啟臣競選黨主席落選，得票數還那麼低，自己都被黨員罷免，不好好檢討，卻出來罷免別人。

陳柏惟則說，上任以來所做每件事都是希望台灣越來越好，包括提案修法護照標註台灣，強調上任600天沒有1天放假，提案219案，平均3天就一個提案，選民服務2900多件，平均1天要處理5件，還有全國最多的5個服務處，25個助理團隊，這樣的服務還被說不是好的立委，請大家支持他，獲得全場民眾熱情掌聲。

陳柏惟說，罷免團體說他是0分，這他絕對無法接受，希望大家替他消毒，反對抹黑就是用事實來澄清，會繼續辦座談會跟大家說明。

陳柏惟說，相信大家都是有智慧的選民，並說去年在這個選區勝選，這次要跟全台灣民眾證明，去年不是幸運、不是瞎貓碰上死耗子，去年和今年兩次選舉，要跟大家說台中需要一個優秀的立委，因此請大家「10月23日不同意罷免」，台灣一定贏。

台中小英之友會太平分會和大屯區民主聯誼會今天幫陳柏惟（前排左3）在霧峰舉辦選民服務座談會，吸引100多位民眾到場力挺高喊加油。（記者陳建志攝）

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