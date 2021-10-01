自由潛水比賽撤我國旗 主辦方幕後決策過程曝光

我國自由潛水選手柯志達（左起）、侯一明、張逸先、黃華揚、黃建豪，遠赴賽普勒斯參加自由潛水世錦賽，其中黃華揚與侯一明，最後成績分居本次賽事男女積分的亞洲第一。（AIDA Taiwan提供）

2021/10/01 23:55

〔記者楊丞彧／台北報導〕我國5位自由潛水好手日前遠赴賽普勒斯，初次參加自由潛水世錦賽時，大會轉播疑為服務中國市場，突然將我國國旗撤下，我方立即表達抗議，事後並獲得日本等十國相挺，主動向大會要求下架自己國家旗幟，以表達聲援我國選手並且同進退。國際自由潛水發展協會（AIDA）之後發布正式聲明，向我方道歉。

自由潛水世錦賽9月28日進行女子CWT（有蹼恆重下潛）項目時，主辦單位無預警在轉播畫面撤下我國國旗。事發當晚，大會主席雖向我方致歉，然而在接下來的賽事轉播僅給我方兩個選擇，維持空白或放上中華台北奧會旗標幟，我方無法接受奧會旗，因其作為被中國打壓之象徵，寧可選擇留白。

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AIDA Taiwan發言人吳秉宥當晚也在官方社團提出聲明，但卻遭官方帳號回應：「撤掉國旗是因為在中國直播的緣故，若這面旗子出現，將會有40萬名觀眾的直播被切斷。」「就連大如國際奧會這類的組織，對於類似問題也束手無策。」

據了解，因中國直播出現我國國旗屢遭鄰國民眾檢舉，中國轉播方在事發前一天已向主辦方投訴。但主辦方未知會我方選手，亦未與我方人員討論，便擅自決定撤下轉播畫面上的台灣國旗，嚴重傷害我國選手權益。

據相關人士透露，日方會長在得知此事後，已先在各國會長所屬群組發表挺台聲明，隨後日方更以官方臉書帳號，在我方發言人的文章底下，發表正式挺台聲明昭告天下。而在日本拋磚引玉下，最後共計有10國選手跟進，要求大會撤下其所屬國家的國旗，以表達跟台灣選手同進退之立場。最後大會被「炎上」後，眼看風向不對，遂聯絡我方人員共商解決方案。

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