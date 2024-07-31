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王鴻薇今昔不分轟「護航」台電虧損 監委提調查時間線打臉

監察委員賴振昌、田秋堇今（31）日發出澄清新聞稿，釐清調查報告及燃料價格資訊時間線，指出相關報導及王鴻薇今昔不分的說法「顯有誤解」。（資料照）

監察委員賴振昌、田秋堇今（31）日發出澄清新聞稿，釐清調查報告及燃料價格資訊時間線，指出相關報導及王鴻薇今昔不分的說法「顯有誤解」。（資料照）

2024/07/31 18:34

〔記者方瑋立／台北報導〕監院調查報告將台電111年度（2022年）鉅額虧損2265億元歸因於國際燃料成本飆漲，但仍函請台電及經濟部確實檢討改善，卻遭國民黨立委王鴻薇引用今（2024）年國際原油、天然氣價格走緩消息批評「假罵真護航」。監察委員賴振昌、田秋堇今（31）日發出澄清新聞稿，釐清調查報告及燃料價格資訊時間線，指出相關報導及王鴻薇今昔不分的說法「顯有誤解」。

針對台電公司2022年鉅額虧損2265億元，藍委王鴻薇18日在臉書發文質疑監院「認同台電虧損、合理幫其背書」等語，並引用中油說法稱「今年國際油價、天然氣價走緩有望轉虧為盈」，批評監院「假罵真護航」。對此，監察委員賴振昌、田秋堇今日發出澄清新聞稿，將該調查報告、中油說法及燃料成本價格時間線釐清，指出王鴻薇及相關報導說法「顯有誤解」。

監察委員賴振昌、田秋堇表示，該調查報告及發函檢討改善，皆為111年度（即2022年）發生，有關王鴻薇及相關報導稱「今年國際油價、天然氣價走緩」，皆非該案調查範圍。且2022年台電虧損確實是國際燃料價格因俄烏戰爭飆漲所致，當年度發購電燃料成本大增為6166億元，是前一年的兩倍以上。

監察委員並指出，該調查報告中比較2022年各國核能占比與該年度損益狀況，例如法國、韓國等，顯示2022年因國際燃料價格大漲致電業虧損，台電公司並非特例，政府能源政策為行政院經濟部之權責，監察院依法行使職權，監察權為事後權，不宜作政策指導，相關「護航」說法顯有誤解，特此澄清，以正視聽。

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