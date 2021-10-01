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    首頁　>　政治

    我國旗遭撤獲10國義氣相挺 外交部：政治干預終遭唾棄抵制

    外交部發言人歐江安說，自由潛水世錦賽我國參賽自由選手展現韌性與自信，以實際行動讓世界看見台灣，不僅獲得各國重視，更贏得友誼與尊敬。（資料照）

    外交部發言人歐江安說，自由潛水世錦賽我國參賽自由選手展現韌性與自信，以實際行動讓世界看見台灣，不僅獲得各國重視，更贏得友誼與尊敬。（資料照）

    2021/10/01 23:40

    〔記者楊丞彧／台北報導〕我國5位好手參加自由潛水世錦賽，大會轉播疑為服務中國市場，撤下我國國旗，我方立即抗議，獲得日本等10國選手相挺聲援，國際自由潛水發展協會（AIDA）之後發布正式聲明向我方道歉。外交部說，多國選手主動聲援台灣，展現義氣與友誼，我方誠摯感謝。這事件印證「德不孤，必有鄰」，同時說明任何以政治力量干預國際競賽都是不當且粗暴的作法，終會受到國際社會唾棄與抵制。

    外交部發言人歐江安回應媒體詢問表示，外交部向來至為關心並積極維護我國選手的平等參賽權益。這次我國選手赴賽普勒斯參加自由潛水錦標賽，我國國旗因中國施壓主辦單位，在轉播畫面中遭撤除，外交部第一時間去電轄管賽普勒斯的駐希臘代表處，務必向主辦單位嚴正抗議，並要求更正，同時也請當地僑胞隨時提供我國選手必要協助，全力保障選手的應有權益及我國國家尊嚴。

    歐江安指出，有10多個國家的選手目睹台灣選手遭到不公平對待，曾主動聯合向主辦單位表達抗議；由於主辦單位拒絕恢復我國國旗，選手們因此嚴正要求主辦單位也要撤下其所屬國家的國旗，堅決力挺台灣，最後迫使主辦單位公開道歉承認錯誤。外交部對於多國選手主動聲援台灣，力挺我國選手，所展現的義氣與友誼，表達我方誠摯的感謝。

    歐江安也說，本事件的動容發展，充分彰顯各國參賽選手的運動家精神及團結力量，我國政府表達高度敬意與謝意。此外，我國參賽選手及台灣自由潛水協會鍥而不捨的努力，在遭逢主辦單位不公對待時，仍然堅守原則、力爭到底，外交部予以高度肯定。我國參賽選手展現韌性與自信，以實際行動讓世界看見台灣，不僅獲得各國重視，更贏得友誼與尊敬。本次事件印證「德不孤，必有鄰」的真諦，同時說明任何以政治力量干預國際競賽都是不當且粗暴的作法，終會受到國際社會的唾棄與抵制。

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