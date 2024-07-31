到火車站開直播挨批 謝國樑：不能剝奪我跟市民互動權利

基隆市長謝國樑到基隆火車站鞠躬問安，發送政策筆記本。（記者盧賢秀攝）

2024/07/31 20:36

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市長謝國樑連續3天早上，到基隆火車站向通勤族鞠躬問安，發送政策筆記本，並在火車站開直播，民進黨市議員張之豪要謝國樑敢做敢當，不要說不是為了罷免案。謝國樑則表示，他是市長，任何團體、政黨都沒辦法剝奪他跟市民互動、接觸的權利跟環境。

謝國樑連3天到基隆火車站向通勤族問安，發送政策筆記本，今天還於基隆火車站開直播，台鐵的站務人員委婉地向謝國樑說明，台鐵必須保持行政中立，請他到車站範圍外，雙方對話結束後就倉促結束直播。

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張之豪說，謝國樑面臨罷免案，現在四處在做反罷免的宣傳，找了前總統馬英九、國民黨副主席連勝文和台北市長蔣萬安來助拳，講得慷慨激昂，說要戰便戰，結果有人檢舉他去火車站發文宣品是選罷行為，他卻縮起來，說這不是選罷行為！這若不是選罷行為，什麼才是選罷行為，勸謝國樑敢作要敢當，送謝國樑一句話「遮掩自己罪過的必不亨通，承認離棄罪過的必蒙憐恤」。

謝國樑今天受訪時表示，他沒有談及任何選舉，他只去跟市民宣導市政政策，大家都是看在眼裡。不管任何團體或者任何政黨，都不能也沒辦法剝奪他跟市民互動、接觸、親近的權利跟環境。

謝國樑表示，他會繼續盡力宣導市府的政策，大家也可以在直播上，看到有很多市民見到他其實很高興，也會反映更多讓市政改善的方法。他認為這是非常良性的互動形式，他會繼續跟市民打招呼互動。

議員張之豪要謝國樑敢作敢當，到火車站直播就是反罷免。（記者盧賢秀攝）

基隆市長謝國樑今天表示，任何團體或政黨都不能剝奪他跟市民互動的權利。（記者盧賢秀攝）

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