謝國樑基隆車站向民眾「鞠躬問安」 公民團體：政治行為

基隆市長謝國樑連3天在基隆火車站鞠躬問安。（擷取謝國樑臉書）

2024/07/31 15:33

〔記者盧賢秀／基隆報導〕身陷罷免風波的基隆市長謝國樑，連3天早上到台鐵基隆火車站向民眾鞠問候發送政策筆記本，今天早上台鐵站務人員向謝國樑表明「台鐵須保持行政中立」，請他到車站範圍外。謝國樑表示，他在火車站沒有談及任何選舉的事，有很多人看到他很高興，也會向他反映市政改善事宜，是非常良好互動的方式，他會繼續宣導政策，但是不是還會到火車站則未表態。

謝國樑第3天到基隆火車站向通勤族問候「早安，大家辛苦了」並開直播，昨天就有民眾向台鐵反映謝國樑行為違規，今天直播中有名台鐵站務員出現，向謝國樑說「不好意思，台鐵還是須保持行政中立，麻煩.....」，直播緊急消音並結束。

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台鐵基隆站長徐天安表示，台鐵今天有跟市府溝通，車站要維持中立，有類似選舉行為是不洽當的，如果市府辦藝文等公益活動或典禮儀式，可依規定向公司申請。

徐天安表示，今天早上有民眾向台鐵反映，因此請站務員向謝國樑溝通說明，過去謝國樑也有問候的行為，台鐵也尊重市長，但後續其他因素，可能涉及投票，會綜合判斷。

「山海公民拆樑行動」發言人李晏蓉說，謝國樑已說明要開啟選舉模式，身為市長連3天到基隆火車站去開直播、發送政策筆記本，企圖藉此拉攏市民，避免被投票罷免掉，究竟算不算一種政治行為。

她表示，傾聽市民心聲本來就是市長的職責，謝國樑既然選擇開啟直播，就應該廣納各種市民意見，而不是遇到不同聲音就直接消音。

謝國樑則表示，他在火車站沒有談及任何選舉的事，只跟市民宣導市政政策，大家都是看在眼裡的，不管是任何團體，或者任何政黨，都不能也沒辦法剝奪他跟市民互動接觸親近權利，他會繼續盡他的力量來宣導政策，而且大家也可以在直播上看到，有很多市民看到他其實是很高興的，也趁機反映改善市政的方法，所以他認為是非常良性的互動方式。

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