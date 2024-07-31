謝國樑火車站發政策筆記 被檢舉

基隆市長謝國樑（右）一連二天到基隆火車站發政策筆記本，民眾質疑違法。 （擷圖自謝國樑臉書）

2024/07/31 05:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市長謝國樑罷免案對立情勢加劇，廿九日起謝國樑一連二天早上在基隆火車站向通勤族問候，發放政策筆記本，遭網友質疑違反台鐵規範。國民黨立委王鴻薇、林沛祥昨開記者會，指公視播出罷免基隆市長謝國樑的專題不中立，已向國家通訊傳播委員會（NCC）、基隆市選委會檢舉公視，並要求下架影片。

公視播罷樑專題 國民黨要求下架

網友在網路平台上質疑，謝國樑在台鐵基隆火車站發政策筆記本不符台鐵規定，網友向台鐵檢舉，台鐵回覆已有請鐵路警察局處理。

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台鐵基隆站表示，將先確認謝國樑的行為是否有選舉造勢性質，會謹慎依規範處理，希望民眾和團體辦活動時遵守規範。據鐵路警察局指出，謝國樑並未進入站體，也沒有影響旅客進出。

鐵路警察局︰謝未進入站體

謝國樑則回應，他向市民問候、說明市政發展，近距離傾聽基隆市民的心聲，沒有宣傳罷免或反罷免，強調非政治活動；至於筆記本，是讓民眾了解市府做了那些工作，只談政策不談選舉，沒有所謂公器私用的問題。

謝國樑︰只談政策不談選舉

國民黨立委王鴻王鴻薇、林沛祥昨天開記者會，指公視播出罷免基隆市長謝國樑的專題不中立，已向國家通訊傳播委員會（NCC）、基隆市選委會檢舉公視，並要求下架影片。罷樑公民團體表示，很遺憾看到國民黨眼中只有藍綠、無是非對錯，完全漠視「基隆市民」的真實心聲。

拆樑團體︰公視以公民角度呈現

「山海公民拆樑行動」發言人李晏蓉說，公視以公民的角度呈現普通市民在政治參與的過程，與「黨媒」到底有何關聯？兩位委員完全忽視基隆市民在行使罷免權時所面臨的打壓，以及來自公權力的行政干預。

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