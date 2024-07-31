為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

台灣成為IPAC會員 柯文哲攬功：主因是民眾黨的參加

民眾黨主席柯文哲今日召開記者會表示，台灣能夠正式加入IPAC成為會員，很重要一個理由是民眾黨的參加，（記者劉信德攝）

民眾黨主席柯文哲今日召開記者會表示，台灣能夠正式加入IPAC成為會員，很重要一個理由是民眾黨的參加，（記者劉信德攝）

2024/07/31 19:32

〔記者林哲遠／台北報導〕「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）昨在台北舉辦年會，台灣正式加入IPAC，首任共同主席為民進黨立委范雲與民眾黨立委陳昭姿。民眾黨主席柯文哲今日召開記者會表示，昨天台灣正式加入IPAC，很重要一個理由是民眾黨的參加，可以一起討論國際趨勢與對中政策，這是好事。

柯文哲指出，感謝IPAC跟全世界支持自由、民主、人權的夥伴，大家聚集在台灣、支持台灣，也提升台灣的能見度。台灣能夠正式加入成為會員，很重要一個理由是民眾黨的參加，因為IPAC是反獨裁、反威權的國際組織，規範要有跨黨派成員共同入會，這次民眾黨立委陳昭姿也成為共同主席，可以一起討論國際趨勢與對中政策，這是好事。

柯文哲抨擊，遺憾的是，民進黨立委王定宇是真的不知道，還是知道卻要故意造謠？說什麼因為民眾黨不參加所以不能參加會議，事實上還沒成為會員國本就不能參與，實在無法理解王定宇為何要每天在社會上造謠。

柯文哲也說，台灣不是民進黨的專利，造謠也不是治理國家的好方法，昨天看到總統賴清德在會中慷慨激昂，但卻領導一個造謠的政府，專門製造內部衝突，完全是民主退步、走向獨裁。

另外，針對金門快艇事件在昨天落幕，柯文哲質疑，台灣已經道歉賠償，但問題是整個過程有沒有公開透明、檢討改進，還是根本黑箱作業？整天喊民主，沒公開透明是要守護什麼，更放任政論名嘴每天造謠。他敬告民進黨，既然已經執政，當家不鬧事，要認真工作，不要每天製造衝突對立。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
奧運網球》詹家姊妹被淘汰 胡采蘋：少見全國民眾慶祝奧運選手落敗！
2024/07/31 18:45

奧運網球》詹家姊妹被淘汰 胡采蘋：少見全國民眾慶祝奧運選手落敗！
奧運射擊》劉宛渝、林怡君皆止步資格賽 無緣不定向飛靶決賽
2024/07/31 18:44

奧運射擊》劉宛渝、林怡君皆止步資格賽 無緣不定向飛靶決賽

G01千坪大作「佳昕.昕綻」寬住3房
問台灣運動員直覺會想到誰？網友秒選他：前無古人
2024/07/31 19:02

問台灣運動員直覺會想到誰？網友秒選他：前無古人
力挺台灣選手 采盟免稅店舉辦 「TEAM TAIWAN挺台灣」活動
2024/07/31 19:30

力挺台灣選手 采盟免稅店舉辦 「TEAM TAIWAN挺台灣」活動

學生研究能量大爆發！這所學校榮獲研究計畫件數 私綜大第一
政治今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播