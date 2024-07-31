台灣成為IPAC會員 柯文哲攬功：主因是民眾黨的參加

民眾黨主席柯文哲今日召開記者會表示，台灣能夠正式加入IPAC成為會員，很重要一個理由是民眾黨的參加，（記者劉信德攝）

2024/07/31 19:32

〔記者林哲遠／台北報導〕「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）昨在台北舉辦年會，台灣正式加入IPAC，首任共同主席為民進黨立委范雲與民眾黨立委陳昭姿。民眾黨主席柯文哲今日召開記者會表示，昨天台灣正式加入IPAC，很重要一個理由是民眾黨的參加，可以一起討論國際趨勢與對中政策，這是好事。

柯文哲指出，感謝IPAC跟全世界支持自由、民主、人權的夥伴，大家聚集在台灣、支持台灣，也提升台灣的能見度。台灣能夠正式加入成為會員，很重要一個理由是民眾黨的參加，因為IPAC是反獨裁、反威權的國際組織，規範要有跨黨派成員共同入會，這次民眾黨立委陳昭姿也成為共同主席，可以一起討論國際趨勢與對中政策，這是好事。

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柯文哲抨擊，遺憾的是，民進黨立委王定宇是真的不知道，還是知道卻要故意造謠？說什麼因為民眾黨不參加所以不能參加會議，事實上還沒成為會員國本就不能參與，實在無法理解王定宇為何要每天在社會上造謠。

柯文哲也說，台灣不是民進黨的專利，造謠也不是治理國家的好方法，昨天看到總統賴清德在會中慷慨激昂，但卻領導一個造謠的政府，專門製造內部衝突，完全是民主退步、走向獨裁。

另外，針對金門快艇事件在昨天落幕，柯文哲質疑，台灣已經道歉賠償，但問題是整個過程有沒有公開透明、檢討改進，還是根本黑箱作業？整天喊民主，沒公開透明是要守護什麼，更放任政論名嘴每天造謠。他敬告民進黨，既然已經執政，當家不鬧事，要認真工作，不要每天製造衝突對立。

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