岸田文雄將任日相 邱志偉：台日關係將更友好、更正面

民進黨立委邱志偉分析，岸田文雄當選日本自民黨新任總裁，接下來將出任首相，將來台日會更友好、更正面。（資料照，記者塗建榮攝）

2021/09/29 22:59

〔記者簡惠茹／台北報導〕日本自民黨新任總裁今天（29日）出爐，由曾任外務大臣等要職的岸田文雄當選，接下來將被指名為日本第100任首相。民進黨立委邱志偉分析，將來台日會更友好、更正面。

對於岸田文雄擔任首相後對台日關係的影響，邱志偉認為，將來台日會更友好、更正面，加強跟台灣的關係，岸田歷練外務大臣、防衛大臣等等，對國際事務和國防事務很重視、也很專業，過去擔任國會議員和內閣大臣期間，對台灣一向非常友好，也是和平主義者，主要外交策略是談判代替對抗。

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邱志偉表示，岸田擔任首相後必須跟美國在國防安全議題上充分合作，相信會加強跟美國印太戰略夥伴合作關係，岸田特別重視安全議題，而安全最大威脅來自中國，中國不只威脅日本，也直接威脅台灣，台灣和日本是命運共同體，最糟情況下要面對如何協助台灣不要受到中國武力威脅，所以日本跟台灣的交流合作協助都是全方位的，不只是安全軍事，民間互動包含疫苗捐贈。

邱志偉指出，岸田長期關注人權議題，對新疆維吾爾族等中國人權議題表達譴責外，也要成立解決人權問題的事務官。台海安全也是岸田所關注的議題，未來防衛上，岸田支持美國印太戰略要包含台灣，因為一旦台海發生戰事，直接受到影響就是美國日本。

邱志偉表示，岸田首相上任首要任務就是維持區域和平，無論是對中國戰略以及對中國相關因應作為，他對岸田都深具信心，以岸田的專業和經驗來說，可以追求最大的區域穩定，希望在他領導下台日關係蒸蒸日上，軍事、安全、外交關係都能提升。

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