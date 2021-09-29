準日本首相岸田文雄！謝長廷曝悼念李登輝暖心舉動

日本自民黨今（29日）舉辦總裁選舉，由前外相岸田文雄勝出，謝長廷表示，前總統李登輝逝世時，岸田文雄前往代表處悼念，他也相當重視台灣議題。（資料照）

2021/09/29 17:32

〔即時新聞／綜合報導〕日本自民黨今（29日）舉辦總裁選舉，由前外相岸田文雄勝出，將於30日公布包括黨幹事長在內4大幹部人事；對此，謝長廷在臉書表示，前總統李登輝逝世時，岸田文雄前往代表處悼念，他也相當重視台灣議題。

2021年日本自民黨總裁選舉，共有4名候選人角逐，包括河野太郎、岸田文雄、前總務相高市早苗及自民黨幹事長代理野田聖子，選票由382張國會議員票及382張黨員票構成，第1輪投票若無人過半數，則將進行第2輪決選投票，由382位國會議員重新投票，再加上47張都道府縣地方票。

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謝長廷指出，第一輪投票結果出乎意料，岸田文雄獲256票先河野太郎的255票，而且國會議員部分也得票最高；第二輪投票時，高巿早苗的支持選票多數移轉給岸田文雄，最終，岸田文雄以257票，以較大領先幅度勝過河野太郎的170票。

謝長廷透露，準自民黨總裁岸田文雄過去擔任自民黨青年局長時，曾訪問過台灣，在台灣民主之父、前總統李登輝去年7月30日過世後，岸田文雄也曾到訪台灣駐日代表處，簽上姓名以示悼念，謝長廷說，岸田文雄對於台灣問題，「也表達關心和重視」。

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