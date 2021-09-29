岸田文雄成為日本準首相 陳亭妃：他說過首要任務是對付中國！

日本前外務大臣岸田文雄當選自民黨總裁，成為準首相。（彭博）

2021/09/29 18:37

〔即時新聞／綜合報導〕日本自民黨今（29）日舉行黨魁選舉，前外務大臣岸田文雄當選自民黨總裁，成為準首相；民進黨籍立委陳亭妃表示，岸田文雄曾公開說過當選後要對付中國，期待未來台日關係能夠更加深化。

陳亭妃今下午透過臉書發文祝賀岸田文雄當選，肯定「岸田文雄先生不只對外交事務及國際關係相當熟諳之外，對於區域和平問題也有一定程度的了解」。陳亭妃還說，「被外界視為強硬反中派的岸田文雄，曾在前陣子接受媒體訪問時公開講過：若當選日本首相後，他的首要任務就是對付中國！並提到台灣海峽間的問題，將是日本國內下一個要面對到的重大課題。」

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陳亭妃接著表示，岸田文雄也對台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）公開表示支持立場，「尤其日本現在作為主導CPTPP議長國，首相對台灣的態度。將成為我們是否能夠順利成為成員國的關鍵。而對台灣向來友好的岸田能順利當選，對於台灣未來的發展而言，絕對稱得上是好消息一則。」

陳亭妃最後也希望台日間的合作與交流，能夠越來越緊密，兩國日後為了共同價值與信仰繼續攜手打拼！

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