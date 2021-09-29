岸田文雄當選自民黨新總裁 外交部祝賀︰繼續推動台日友好關係

日本自民黨新任總裁選舉，岸田文雄選出。（彭博、路透、法新社，本報合成）

2021/09/29 16:53

〔記者呂伊萱／台北報導〕日本自民黨今（29）日舉行黨魁選舉，由眾議員岸田文雄當選新任總裁，外交部今天發布新聞稿，對此表達誠摯祝賀。

自民黨是日本執政黨，外交部表示，日本自民黨長年對台灣友好，與我國有深厚傳統友誼，關係至為密切。自民黨參、眾議員及青年局定期組團訪問台灣，積極推動台日各項合作計劃，為台日關係做出重要貢獻。

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自民黨近來與台灣互動多，包括今年2月自民黨成立「台灣專案小組」，並於6月提出促進台日關係政策建言；8月更首度建立台日執政黨間的外交與國防2＋2對話機制，雙方互動熱絡，關係持續深化。

外交部今天發布新聞稿祝賀岸田文雄衆議員當選新任總裁，外交部並說，日本政府在自民黨執政下，今年已5度馳援台灣捐贈逾390萬劑AZ疫苗，大幅協助我國提升抗疫能量，獲得台灣政府與人民感謝與歡迎。台日人民相互扶持及互信互助的深厚情誼，已經提昇至前所未有的新高度。

外交部表示，我國政府誠摯期盼日本自民黨未來在岸田總裁的領導下，繼續推動台日全方位友好實質合作關係，攜手共促印太地區的和平、穩定與繁榮。

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