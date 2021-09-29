調查官竟讓證人偷走筆錄 呂文忠立院答詢嘆「人多有白癡」

調查局長呂文忠大嘆「樹多必有枯枝，人多必有白癡！」（記者吳政峰攝）

2021/09/29 22:38

〔記者吳政峰／台北報導〕立法院司法及法制委員會29日討論調查局筆錄遭竊案，國民黨立委鄭麗文質疑調查官問案，為何會讓證人偷走筆錄，是否螺絲鬆了？調查局長呂文忠強調，99％以上的調查官都是盡忠職守、兢兢業業，但無法否認「樹大必有枯枝，人多必有白癡」！

鄭麗文質疑，調查局去年爆出6.5公斤毒品遭竊案，主嫌竟是自家人，引發軒然大波，當時立委們強力監督，調查局允諾改善，沒想到時至今日，竟又發生調查官偵辦立委政治獻金案、約談證人後，筆錄反遭證人偷走的離譜事件，重創民眾觀感，內部螺絲是否鬆了？

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呂文忠表示，筆錄失竊案發生在調查局南部機動工作站，案發後局內痛切檢討，涉及刑事責任部分移請高雄地檢署偵辦；行政責任則交給政風處調查，絕不護短。他強調，99％以上的調查官都非常認真負責、謹守崗位，但不能否認的是「樹大必有枯枝，人多必有白癡」。

鄭麗文指出，調查局因為某立委的政治獻金案而約談證人，沒想到證人竟偷偷A走筆錄，把筆錄拿給該名立委的助理。而助理拿到後，又回頭找調查局報案，其中沒有問題嗎？

呂文忠回應，偵辦本案的是南機站，由兩名支援的調查官負責詢問筆錄；而該名立委助理則是跟高雄市調處報案，兩個單位業務性質不同，不可能洩露偵查案件的內容。

司委會召委葉毓蘭希望調查局痛定思痛，要呂文忠「修剪調查局內的枯枝」，並「把白癡變成聰明的人」。

鄭麗文另提及疫調工具「簡訊實聯制」，直指該制度攸關民眾隱私，法務部長應公開宣示「檢調辦案不會調取實聯制資料」，也不會要求電信公司提供，杜絕私相授受，替民眾把關。

蔡清祥當場承諾「禁止檢調使用實聯制」，實聯制僅限用於疫調，並強調辦案有其他方式，絕對不能使月這種違法方式。鄭麗文肯定蔡清祥宣示，認此舉具有意義。

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