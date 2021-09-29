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    獨家》中影依約匯9.5億入國庫 黨產會確認已收到錢

    黨產會官員說，中影已將9億5千萬元匯入黨產會所指定中央銀行帳戶，已確認匯款成功。（資料照）

    黨產會官員說，中影已將9億5千萬元匯入黨產會所指定中央銀行帳戶，已確認匯款成功。（資料照）

    2021/09/29 16:35

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中影公司8月23日與黨產會簽署行政和解契約，中影承諾向銀行貸款9億5千萬元付給國家，並將中影330部國片版權歸給中華民國；據透露，中影向台灣銀行貸款成功，已於上週五（24日）將9億5千萬元款項，匯入黨產會所指定中央銀行帳戶，依約在60天內付款。

    根據行政契約5點內容：

    一、中影公司給付中華民國新台幣9億5千萬元，並委託台灣銀行於本契約成立生效日之翌日起60日內，將前開款項撥付本會指定帳戶。
    二、中影公司2006年4月27日以前取得之著作財產權及影片資產所有權，讓與中華民國。
    三、黨產認定中影為國民黨附隨組織之處分，於中影公司履行前二項條件之同時廢止。
    四、黨產會得基於查明歷史真相目的，繼續發掘揭露國民黨持有中影公司股份時期史料等。
    五、雙方現正繫屬法院之訴訟，以訴訟上和解或中影公司撤回起訴的方式，終結訴訟程序。

    黨產會官員今日受訪表示，上週五確定收到中影公司匯款9億5千萬元到央行帳戶，此為黨產會成立5年來，所追回最大一筆款項，未來會轉到促進轉型正義基金使用。

    官員指出，3百多部中影國片著作權讓渡部分，現在刻正辦理移轉作業。至於黨產會與中影公司之間的法律訴訟，9月17日已派人在法院與中影達成和解，官司訴訟已經落幕，目前中影案大致處理完畢。

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