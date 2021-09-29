高市議會開幕 議長：審總預算是最重要任務 盼市府團隊全力以赴

高市議會第三屆第六次大會今開幕。（記者王榮祥攝）

2021/09/29 11:07

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議會第3屆第6次大會今開幕，會期總共80天，議長曾麗燕強調，這次大會最重要任務就是審議明年度總預算，這也是市長陳其邁與團隊本屆最後一年預算，希望市長與市府團隊全力以赴，議會也將嚴格檢視。

曾麗燕指出，本次大會連同延長會議共規劃80天，最重要任務就是審查明年度總預算，其中資本門256.8億元、比今年度增加6.1億元，市民會很想知道，增加的部分能為高雄帶來多少建設？為市民帶來多少福祉？市長能兌現多少承諾？

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曾麗燕提醒，明年度總預算是市長陳其邁本屆任內的最後一次預算，攸關陳市長能否達成2年拚4年的目標，她希望市長與市府團隊全力以赴、別讓市民失望，議會全體議員也會依規定嚴格檢視與監督 。

曾麗燕要求市府團隊，審預算前應做好準備與功課，針對有爭議性預算，應向議員溝通說明，以免延誤議會進度。

此外，疫情嚴峻，市府如何使用有限預算，帶領高市走出困境，是一項考驗，疫情當下，希望大家不分黨判，一起成為翻轉產業助力。

曾麗燕也提及五倍券，各地方政府加碼優惠五花八們，期盼高雄能脫穎而出 ，把五倍券帶動經濟效益留在高雄、發揮加乘效果；期待高雄各種加碼優惠，能夠真正協助受衝擊的小商家，幫助需要的社群，也希望陳市長與團隊配合大會議程、重視議員建議，讓高雄越來越美麗。

陳其邁在議會開幕前，依慣例禮貌性拜訪正、副議長與各黨團辦公室，針對產業、道路、高雄券、國慶煙火等議題交換意見。

高雄市長陳其邁在議會開幕前拜會議長曾麗燕。（記者李惠洲攝）

高雄市長陳其邁拜會民進黨團。（記者李惠洲攝）

高雄市長陳其邁拜會無黨團結聯盟。（記者李惠洲攝）

高雄市長陳其邁拜會副議長陸淑美。（記者李惠洲攝）

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