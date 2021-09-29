綠委建議實質審查公投內容 李進勇：如何加強是課題

中選會主委李進勇。（資料照）

2021/09/29 10:57

〔記者吳書緯／台北報導〕中國國民黨黨主席當選人朱立倫日前稱，要將年底舉行的4項公投視為「倒閣公投」；民進黨立委黃世杰今指出，中選會對公投內容僅做形式上的審查，導致公投一經成案完全變成政治性的操作，呼籲應修法將審議民主機制，內化到公投過程中。中選會主委李進勇表示，中選會也有電視辯論會、說明會等方式，但若還沒達到立委說的思辨民主程度，「如何加強是課題」。

立法院內政、司法委員會聯席會議今審查「行政院函送中央選舉委員會委員提名名單，李進勇續任委員並為主任委員，陳朝建續任委員並為副主任委員，許惠峰、陳恩民續任委員，王韻茹及許雅芬均為委員，請同意案」。

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黃世杰質詢時指出，公民投票出現問題，朱立倫居然宣示，年底四大公投要當成對行政院長蘇貞昌的不信任投票，代表不再繼續宣傳公投內容，直接訴求大家都投贊成，這個是對公民投票制度不健康的發展。

黃世杰表示，原因出在公民投票成案後，完全是訴諸政治性操作，因為只要公投連署過了，中選會只是做形式性的審查，在成案過程中，沒有經過實質討論，中選會只求形式公平，而且「只辦一個電視辯論會，其他都沒有」。

因此，黃世杰認為，中選會應該來修法，把審議民主機制，內化到公投連署、成案，到投票前讓社會大眾各方意見都能夠討論，而不是放任，只要拿到足夠多的聯署，都可以亂投。

李進勇表示，站在中選會立場，任何公投案，正方、反方都必須對選民負責任，提供投票人「充分實在的資訊」，中選會也有一套設計，如電視說明會、投票公報等，也許這樣設計還不夠到達立委說的思辨民主程度，「如何加強是課題」。

民進黨立委羅美玲質詢時表示，2018年大選綁公投的亂象，當天有許多民眾違反法規，根據「公投法」第42條，投開票所四周30公尺內，不可以喧嚷、干擾，否則將予以處罰，但仍有不少民眾和具特定立場的團體在場發放宣傳品，甚至放在圈選區內影響選民意向，民眾報警後，警方也未積極處理，因此她也提出相關修法草案。

李進勇表示，依據現行法規，「經勸阻不聽」者才會進行處罰，多數經勸導都會解決；選舉公平的維護，都是選務人員的責任，在講習訓練時都會要求盡責、落實，未來修法時可充分討論，中選會會依法辦理。

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