內政部預告修法：放寬港澳專業人才覓職延期最長為1年

內政部今預告修正「香港澳門居民進入臺灣地區及居留定居許可辦法」，增訂香港或澳門專業人才覓職延期居留最長為1年，並放寬就業金卡者及其隨同申請者得申請延期居留。圖為香港維多利亞港海邊。（法新社資料照）

2021/09/28 18:36

〔記者吳書緯／台北報導〕配合「外國專業人才延攬及僱用法」修正公布，內政部今預告修正「香港澳門居民進入臺灣地區及居留定居許可辦法」，增訂香港或澳門專業人才覓職延期居留最長為1年，並放寬就業金卡者及其隨同申請者得申請延期居留。

內政部指出，「香港澳門居民進入臺灣地區及居留定居許可辦法」是內政部依據「香港澳門關係條例」授權訂定，作為香港或澳門居民進入台灣地區、居留及定居之依據。

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針對修法緣由，內政部指出，配合「外國專業人才延攬及僱用法」修正公布，因此增訂香港或澳門特定專業人才、專業人才及學生，得以覓職為由申請延期居留6個月、最長為1年，並放寬就業金卡申請人及其隨同申請者申請居留及延期居留的規定。

此外，現行條文規定，經核准來台就學者畢業後，依規定許可居留連續滿5年，每年在台居住183日以上，且最近1年於平均月收入超過基本工資二倍，得申請在台灣地區。

內政部表示，為延攬在台就學的香港或澳門學生為我國所用，草案增訂香港或澳門居民在台就學取得碩博士學位者畢業後，以在台工作居留申請定居者，其居留期間得折抵的規定；取得博士學位者及碩士學位者得各折抵2年及1年在台連續居留期間，二者不得合併折抵。

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