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    西藏人權捍衛者肖像展台北開幕 達賴喇嘛、李察吉爾入畫

    西藏台灣人權連線、台灣自由圖博學聯26日舉行「傳遞圖博人權聖火－西藏人權捍衛者肖像展」，邀請畫家董靜蓉展出畫作。（記者方賓照攝）

    西藏台灣人權連線、台灣自由圖博學聯26日舉行「傳遞圖博人權聖火－西藏人權捍衛者肖像展」，邀請畫家董靜蓉展出畫作。（記者方賓照攝）

    2021/09/26 19:02

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕「傳遞圖博人權聖火 西藏人權捍衛者肖像展」今日於台北開幕，現場展出16幅西藏人權捍衛者肖像畫，台灣畫家董靜蓉透過炭筆素描創作，繪出西藏人流亡的面容，刻劃中共政府對於藏人的迫害。

    台灣自由圖博學聯與西藏台灣人權連線共同主辦「西藏人權捍衛者肖像展」，繪畫主題結合藏人歷史、宗教與國際倡議行動，董靜蓉將達賴喇嘛、丹增德勒仁波切、丹增尼瑪、李察吉爾等人肖像，與知名藏傳佛教神祇一起入畫，繪出藏人流亡60餘載，遭受中共政權迫害的身影，人權主題畫展即日起於獨立書店「左轉有書」展示至10月9日。

    達賴喇嘛西藏宗教基金會董事長格桑堅參、西藏台灣人權連線理事扎西慈仁、中研院台史所副研究員吳叡人、民進黨立委范雲、民進黨台北市議員吳沛憶等人今日特地出席畫展開幕，現身力挺西藏人權運動，藏人成來嘉措格西也在達賴喇嘛畫作法相獻上哈達表達敬意。

    擔任台灣自由圖博學聯理事的董靜蓉表示，中國不斷壓迫阻止藏人學習西藏文化，藏人朋友向她說「不想被逼著當中國人，只想好好當個西藏人」。在西藏自由運動中，有太多重要的人，她無法全部畫完，只能從自身經歷出發努力創作，希望這只是一個開始。

    西藏人權捍衛者肖像展以「不滅的酥油燈」畫作為展覽主視覺，董靜蓉提及，她在達蘭薩拉遇見的這位身穿西藏兒童村制服的小女孩，對她來說，代表著就是西藏的未來、新的人權捍衛者，以及呼應札西所說的，「藏人永遠不會放棄」。

    格桑堅參今日表示，感謝台灣很多人一直以來關注西藏，特別要提及高僧丹增德勒仁波切（Tenzin Delek Rinpoche），仁波切生前被安排做了四川雅江縣的政協委員，任內一直為藏人權益發聲，例如中共的森工局在雅江縣亂砍伐森林，仁波切向北京告狀，後來被迫害關押在監獄多年，又被指控犯下「爆炸案」。

    格桑堅參指出，此外，中共持續迫害藏人，現在講西藏語會被抓去關，有人手機內有達賴喇嘛的相片就被抓去打死，這不僅是人權災難，中共政權已犯下種族滅絕罪，有系統性關閉藏人學校，要摧毀西藏文化，現在情勢越來越嚴峻。

    范雲提及，從西藏例子可以知道和平協議不可信，台灣人應該引以為戒，但台灣人真的有引此為戒嗎？看到國民黨主席選舉，主張要與中共簽署和平協議的可以得到第二高票，這還是第一大反對黨，在台灣還是很多人相信，台灣真的不能走上這一條路。

    民進黨台北市議員吳沛憶批評，台北市長柯文哲對於兩岸議題有很多發言，但是在圖博、香港人權議題上，其實柯的立場非常的曖昧，甚至對於藏人自焚有很不敬的言論。

    吳沛憶指出，台北市議會目前有聲援圖博的連線，參與議員總共有11位，包含民進黨、社民黨及無黨籍議員，曾提案建請市府能在人權議題發聲，不過其他政黨則持反對立場，未來會想辦法在北市議會有所突破。

    西藏台灣人權連線、台灣自由圖博學聯26日舉行「傳遞圖博人權聖火－西藏人權捍衛者肖像展」，立委范雲應邀出席，並向達賴喇嘛畫像獻哈達。（記者方賓照攝）

    西藏台灣人權連線、台灣自由圖博學聯26日舉行「傳遞圖博人權聖火－西藏人權捍衛者肖像展」，立委范雲應邀出席，並向達賴喇嘛畫像獻哈達。（記者方賓照攝）

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