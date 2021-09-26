學者：民眾認為與美國發展關係較重要

民主進步黨今日以「台灣民意變化、政黨競爭與兩岸關係」為題，於中央黨部舉辦第3場「國安與兩岸情勢」系列座談會。（記者叢昌瑾攝）

2021/09/26 14:20

〔記者楊淳卉／台北報導〕有關台灣民眾對美中看法，政大選舉研究中心主任蔡佳泓今指出，相較於美國，多數民眾認為中國更有影響力，但被問到要與哪個國家發展關係時，又認為與美國發展關係較為重要，不同年齡層間差異不大。這顯示美中貿易戰後，多數台灣民眾意識台灣經濟與美國密不可分。

民進黨今上午舉辦第3場「國安與兩岸情勢」系列座談會，邀請政大選舉研究中心主任蔡佳泓、台師大政研所教授范世平、民進黨國際事務部主任羅致政出席。

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蔡佳泓指出，從政大選研長期趨勢資料來看，20至35歲年輕民眾中，認同自己是台灣人的比例從2008年開始超過全體認同自己是台灣人的比例，2020年資料顯示近8成年輕人認為自己是台灣人。年輕民眾認同台灣與支持度力比例過去十年一直升高，不因政黨輪替改變。此外，20至35歲支持獨立的比例從2008年後一直上升，到2020年已近5成，與整體支持獨立的34.7%有相當差距。

針對各年齡層對美中實力評估，蔡佳泓指出，20至35歲有39%認為中國有非常大的影響力，認為美國有非常大影響力有8.5%；36至50歲，認為美國有非常大影響力9.4%，認為中國者為33.5；51至65歲，認為美國有非常大影響力16.6%，認為中國者為31.4%；66歲以上，認為美國有非常大影響力19.2%，認為中國者為22.8%。

不過，被問到要與哪個國家發展關係，民眾又認為與美國發展關係較為重要。2019年調查顯示，20至35歲民眾認為與美國關係非常重要有21.3%，相對認為與中國非常重要僅9%，且不同年齡層間沒有太大差異。美中貿易戰後，多數台灣民眾意識台灣經濟與美國密不可分。

蔡佳泓指出，總體而言，台灣民眾不樂見統一，但對美國這個盟友信任仍有提升的空間，認為中國影響力仍很大，他認為，美國應扮演更多角色，讓美國在區域扮演更多角色，影響力有更多提升。

羅致政則引用Pew Reserch Center及其他美國基金會所做民調指出，國際社會對中國看法，在過去幾年有很大變化，總體是朝向負面形象走，達到歷史新高。包括總體56%國際社會民眾認為中國形象是負面的、絕大多數認為美國是最有影響力國家、有超過5成以上歐美國家人民認為中國是對手、而非夥伴。

羅致政指出，國際社會對中國印象的轉變，來自幾個因素，包括中國客觀國力成長，以及中國國力實質展現，及中國對個別國家內部影響力上升等。西方世界對中國過於簡單的政策，如「交往政策」期待與中國交往讓中國走向自由民主的策略，已經證明失敗，越來越少西方國家能夠理直氣壯為中國辯護，這也會影響民意的看法。

羅致政指出，然而，台灣民意與國際社會主流民意存在一定落差，例如對美國總統拜登以及中國國家主席習近平兩人的信心，多數國家認為拜登是做對的事情，但台灣認同拜登的分數卻是整體的「後段班」。

羅致政認為，台灣民意與國際社會主流民意的落差，來自國民黨及國民黨的落差。而國民黨內民意不僅與台灣主流看法有落差，與國際社會主流民意落差更大。若國民黨不把黨內民意拉到中間，或向國際社會主流民意靠攏，會造成很大的問題。

羅致政最後質疑，國民黨期待來自習近平的賀電，不過習的賀電中卻點名「九二共識」、「反對台獨」等，然而，反對台獨並非台灣社會的主流民意，國民黨又會如何回應習近平的要求？

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