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    首頁　>　政治

    朱立倫當選 楊文科：期盼能團結全黨 為人民發聲

    國民黨主席選舉今晚揭曉，新竹縣長楊文科在臉書粉絲專頁貼出致敬當選人朱立倫公開信。（擷取自臉書楊文科粉專）

    國民黨主席選舉今晚揭曉，新竹縣長楊文科在臉書粉絲專頁貼出致敬當選人朱立倫公開信。（擷取自臉書楊文科粉專）

    2021/09/25 22:30

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕國民黨主席選舉由朱立倫勝出，新竹縣長楊文科今晚（25日）在臉書粉絲專頁貼出公開信，期盼朱立倫以堅定的態度、豐富的行政經驗，以及卓越的領導與執行力，團結全黨、凝聚共識，展現強而有力的監督力量，帶領國民黨重返執政。

    楊文科首先向朱立倫表示敬意與感謝，他說，因為「此時此刻擔任黨主席，只有千斤重擔的負荷，沒有一絲一毫的享受。」目前國民黨雖然身為在野黨，只要以民意為依歸，以民眾的福祉為優先，必能爭取多數人民的支持。

    話鋒一轉，楊文科反問，民進黨執政5年多來，人民生活、國家發展、兩岸關係、國際空間有沒有更好？「如果執政的民進黨做不好，身為在野黨的國民黨，有義務告訴人民，民進黨哪裡做錯了，有責任告訴人民，國民黨可以做更好！政黨的存在，是為人民謀福利，不是利用人民搞鬥爭、搞對立！」

    楊文科也嚴詞砲轟網軍橫行霸道，對於「國家建設及公共政策議題，執政黨從不討論也不溝通，挾國會多數肆意妄為」，還批評「國家建設都在搞公關，網路行銷成為各部會首要任務，形象工程重於基礎建設，放煙火重於做實事。」

    最後，楊文科期盼朱立倫能夠團結全黨、凝聚共識，為人民發聲、制衡執政黨，撥亂反正，守護中華民國！

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