黨主席選舉落幕 張亞中壓軸出場：遺憾黃花崗革命失敗

張亞中（見圖）在國民黨主席選舉中落敗，他要求在朱立倫發表感言後壓軸出面說明，並表示，很遺憾這次黃花崗革命失敗。圖為張亞中22日接受媒體聯訪畫面。（記者廖振輝攝）

2021/09/25 20:43

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨主席選舉落幕，朱立倫以8萬5164票、45.78%的得票率當選國民黨主席，後期竄起的黑馬張亞中則拿下6萬0632票，得票率32.59%，張亞中要求在朱立倫發表感言後壓軸出面說明，並表示，很遺憾這次黃花崗革命失敗，但接下來就是辛亥革命的成功，已朝喚醒黨魂的道路邁出一大步。

早在選舉結果確定前，連任失利的主席江啟臣就在黨中央宣布率一級主管總辭，另一位候選人卓伯源也早在江之前發布聲明，張亞中則留在自己的表示，會在朱立倫發表聲明後再發表談話。

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張亞中受訪說，很遺憾這次黃花崗革命失敗了，但距離未來的成功又更近了，非常高興這次選舉得到社會關注及全體黨員的付出，因為大家終於感覺到這次不再是人與人換位置的選舉，而是是否需要新的黨魂及路線、找尋方向的選舉，喚起黨魂的路上已經邁出一大步，這是中國國民黨持續下去的根基，「我們必須堅持孫中山的政治思想，否則中國國民黨就不在能叫中國國民黨。」

張亞中說，他會持續弘揚孫文思想、推動中華文化、推動兩岸和合上繼續努力，中國國民黨是他奉行一生的政黨，希望為兩岸和平貢獻餘生，「在黨魂、國魂、兩岸民族魂，我是不會退卻的！」在這基礎下大步邁進，才對得起為了國民黨犧牲的革命烈士，不能只是腳踏他們的鮮血享受榮華富貴，這樣才能成為受人尊敬的政黨。

對於新任黨主席可能邀請其他候選人擔任黨職？張亞中批評，國民黨長久以來都在處理人跟位置的問題，20、30年來逐漸被人看扁，40歲以下年輕人入黨不到3%，其實贏得尊敬就能贏得選票，國民黨當務之急是把根變得更茁壯，如果還在喬位置、換板凳，能贏得大家尊敬嗎？

張亞中表示，相信經過這次選舉，許多人認同應該喚起靈魂，每次和支持者的互動讓他發自內心感動，從他們含淚的眼眶看到亡黨的憂慮，因為國民黨已經不再被認為是受人尊敬的政黨，形象不受重視，支持者也在他身上感到希望，但他強調「沒有所謂張粉、張派，國民黨所有人應該是孫粉，應該是中華民國派，只要國民黨能給黨員精神寄託，何必擔心他們離開？」

張亞中說，希望新任黨主席讓國民黨成為受人尊敬的政黨，這次選舉雖然是失敗的黃花崗革命，但接下來就是辛亥革命的成功，黨魂被喚醒，代表將更重視其所代表的精神、力量，過去20、30年來國民黨想的就是用便宜行事、討好民眾的方式勝選，讓國民黨越來越得不到尊敬，樹根如果被掏空，勝利還能持續多久？

張亞中認為，自己這次竄起拿下第二名的關鍵在於「民心」，得民心者得天下，是理念、行為獲得認同，選舉不是靠公關公司或對同志的抹黑，他不但沒花什麼錢，競選團隊都是義工，連報名費都是支持者提供。

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