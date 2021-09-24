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    竹縣民代座談反「竹竹升格」 劉康彥痛批：根本「飯碗保衛戰！」

    新竹市議員劉康彥。（劉康彥提供）

    新竹市議員劉康彥。（劉康彥提供）

    2021/09/24 17:53

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣議員、鄉鎮長與代表會主席今聯合召開「新竹縣市合併座談會」，絕大多數與會者反對「竹竹升格」，身兼民進黨發言人的新竹市議員劉康彥則在臉書分享會議「金句」，有網友大酸：「新竹縣不意外！」，劉康彥也直言，有些前輩的主張真的讓他「大開眼界！」

    有與會者說，大新竹升格後，無論是「議員、鄉鎮長、主席或代表，加起來1、2百個人都沒有工作的權利！」，劉康彥表示，這顯然已是「飯碗保衛戰」，不是在傳遞真實民意。

    劉康彥也提到，居然有與會者主張，合併升格後「基層民意無法上達」，若半夜淹大水，區長不會出現，若是議員再晚都會趕去，「為了選票晃一下也好」。劉康彥說，人命關天，加上責任政治，只要有災情，怎會容許延誤救災的問題存在，實在是非常荒謬。

    至於會議做出「支持竹竹苗合併升格」，反對「竹竹合併升格」的結論，劉康彥說，這完全是自相矛盾、自打嘴巴、為了反對而反對。他強調，難道「竹竹苗合併升格」後，原本的鄉鎮長、代表工作機會就能保留？半夜發生災情，竹竹苗的區長就會現身勘災？基層民意就能如實上達？

    劉康彥說，他相信新竹縣民、市民的眼睛是雪亮的，這場會議到底是「飯碗保衛戰」，還是背離民意、阻礙大新竹的發展。

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