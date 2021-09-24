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    首頁　>　政治

    遭冒名支持張亞中 新纖董事長吳東昇：啼笑皆非

    新光合成纖維董事長吳東昇說，他對國民黨主席選舉沒有興趣，無端捲入讓他啼笑皆非。（資料照）

    新光合成纖維董事長吳東昇說，他對國民黨主席選舉沒有興趣，無端捲入讓他啼笑皆非。（資料照）

    2021/09/24 17:02

    〔記者鍾麗華／台北報導〕明天就是國民黨主席選舉，不過，網路卻出現新光合成纖維董事長吳東昇支持張亞中的文章，吳東昇今天受訪澄清說，這篇文章與他無關，他對國民黨主席選舉沒有興趣，他從政時就不管商業，回商界就不評論政治。對於無端捲入國民黨主席選舉，讓他啼笑皆非。

    網路流傳吳東昇署名《張亞中若當選，國民黨會亡黨？》文章，內容提到，「張亞中這次，沒有包袱參選、沒有派系支持，所以他如果當選之後，反而有別以往的主席，可以大刀闊斧、全力改革。張亞中更是不必擔心有人出走，會出走的都是心裡有鬼、知道混不下去的人。泛藍陣營裡不乏有才能、有論述能力的人才與戰將 ！沒有邪惡勢力的離開，怎會有黨內人才的位子？」

    文章最後還引用維基百科，加註吳東昇經歷，包括他「曾經代表國民黨與台聯任職立法委員，曾任李登輝學校校友會會長，被外界視為李登輝子弟兵」。

    吳東昇解釋，幾天前朋友傳給他這篇文章，本來文章只寫「吳東昇」3字，他想說算了，也不想理它，但今天朋友傳給他的版本，文末卻附上他的履歷，這樣太混淆視聽，讓他不得不出來回應。

    吳東昇強調，他離開國民黨已經很久了，退出政治圈後，也沒有發表對政治的任何看法，這篇文章冒用他的名義，很故意。國民黨選黨主席，跟他無關，他沒有興趣、也不關心，誰當選跟他都不相關。他不知道撰文者為何要冒用他的名義，目的與動機也不清楚，他從政時就不管商業，回商界就不評論政治。

    網路出現新纖董事長吳東昇支持張亞中的文章，吳東昇受訪澄清，這篇文章與他無關，他對國民黨主席選舉沒有興趣，他從政時就不管商業，回商界就不評論政治。（圖擷取自網路）

    網路出現新纖董事長吳東昇支持張亞中的文章，吳東昇受訪澄清，這篇文章與他無關，他對國民黨主席選舉沒有興趣，他從政時就不管商業，回商界就不評論政治。（圖擷取自網路）

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