主席選舉前夕發表CF及給黨員公開信 朱立倫籲捍衛正藍守護中華民國

國民黨主席候選人朱立倫今天早上在臉書發布CF，並發出一封給黨員的公開信，強調國民黨處在關鍵危急時刻，直接訴諸黨員抉擇，並呼籲大家明天一定要走出家門投票，捍衛正藍的國民黨，守護中華民國。（朱立倫辦公室提供）

2021/09/24 10:31

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席候選人朱立倫今天早上在臉書發布CF，並發出一封給黨員的公開信，強調國民黨處在關鍵危急時刻，直接訴諸黨員抉擇，並呼籲大家明天一定要走出家門投票，捍衛正藍的國民黨，守護中華民國。

朱立倫在公開信中向黨員表示，「缺您的一票，國民黨就會陷入極大的危險，大家心底最深的憂懼，是黨對明年選舉如何應戰？青天白日滿地紅的國旗，還能否在台灣飛揚？」

請繼續往下閱讀...

朱立倫說，他知道大家心累、失望，想要放棄，也知道大家鬱悶、生氣，想要發洩，他從來沒有放棄，與大家一直在戰鬥，不管是民進黨的台獨主張，或過於偏激的兩岸政策，對中華民國都是傷害，大家不能坐視。

朱立倫還說，一席一席鄉鎮市長、縣市議員、地方首長，都將寸步不讓，只有從基層開始，贏回地方，國民黨才有希望重回中央，國民黨要堅持正藍，堅持理性問政的治理典範，絕對不能沒有治理經驗地打高空，不能走極端，泡沫化變成小紅、小綠、小白。

最後他表示，「今天不做，明天就會後悔」，黨與國如今都處於最危急的時刻，已經沒有後悔的本錢，「退此一步，中華民國將再無生存。」

國民黨主席候選人朱立倫今天早上在臉書發布CF，並發出一封給黨員的公開信，強調國民黨處在關鍵危急時刻，直接訴諸黨員抉擇，並呼籲大家明天一定要走出家門投票，捍衛正藍的國民黨，守護中華民國。（朱立倫辦公室提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法