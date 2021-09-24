為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    主席選舉前夕發表CF及給黨員公開信 朱立倫籲捍衛正藍守護中華民國

    國民黨主席候選人朱立倫今天早上在臉書發布CF，並發出一封給黨員的公開信，強調國民黨處在關鍵危急時刻，直接訴諸黨員抉擇，並呼籲大家明天一定要走出家門投票，捍衛正藍的國民黨，守護中華民國。（朱立倫辦公室提供）

    國民黨主席候選人朱立倫今天早上在臉書發布CF，並發出一封給黨員的公開信，強調國民黨處在關鍵危急時刻，直接訴諸黨員抉擇，並呼籲大家明天一定要走出家門投票，捍衛正藍的國民黨，守護中華民國。（朱立倫辦公室提供）

    2021/09/24 10:31

    〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席候選人朱立倫今天早上在臉書發布CF，並發出一封給黨員的公開信，強調國民黨處在關鍵危急時刻，直接訴諸黨員抉擇，並呼籲大家明天一定要走出家門投票，捍衛正藍的國民黨，守護中華民國。

    朱立倫在公開信中向黨員表示，「缺您的一票，國民黨就會陷入極大的危險，大家心底最深的憂懼，是黨對明年選舉如何應戰？青天白日滿地紅的國旗，還能否在台灣飛揚？」

    朱立倫說，他知道大家心累、失望，想要放棄，也知道大家鬱悶、生氣，想要發洩，他從來沒有放棄，與大家一直在戰鬥，不管是民進黨的台獨主張，或過於偏激的兩岸政策，對中華民國都是傷害，大家不能坐視。

    朱立倫還說，一席一席鄉鎮市長、縣市議員、地方首長，都將寸步不讓，只有從基層開始，贏回地方，國民黨才有希望重回中央，國民黨要堅持正藍，堅持理性問政的治理典範，絕對不能沒有治理經驗地打高空，不能走極端，泡沫化變成小紅、小綠、小白。

    最後他表示，「今天不做，明天就會後悔」，黨與國如今都處於最危急的時刻，已經沒有後悔的本錢，「退此一步，中華民國將再無生存。」

    國民黨主席候選人朱立倫今天早上在臉書發布CF，並發出一封給黨員的公開信，強調國民黨處在關鍵危急時刻，直接訴諸黨員抉擇，並呼籲大家明天一定要走出家門投票，捍衛正藍的國民黨，守護中華民國。（朱立倫辦公室提供）

    國民黨主席候選人朱立倫今天早上在臉書發布CF，並發出一封給黨員的公開信，強調國民黨處在關鍵危急時刻，直接訴諸黨員抉擇，並呼籲大家明天一定要走出家門投票，捍衛正藍的國民黨，守護中華民國。（朱立倫辦公室提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    朱立倫、江啟臣搶打「韓國瑜牌」 張亞中：別再消費韓
    2021/09/24 05:30

    朱立倫、江啟臣搶打「韓國瑜牌」 張亞中：別再消費韓
    國民黨主席投票在即 「數位貂蟬」預測：先搶9萬票者勝
    2021/09/23 14:13

    國民黨主席投票在即 「數位貂蟬」預測：先搶9萬票者勝

    追劇神隊友 MOD影劇全享包
    催票踩場江啟臣 29藍委表態挺朱立倫
    2021/09/23 12:42

    催票踩場江啟臣 29藍委表態挺朱立倫
    朱立倫頻與韓團隊成員合體 江啟臣：我的團隊也有韓團隊朋友
    2021/09/23 09:36

    朱立倫頻與韓團隊成員合體 江啟臣：我的團隊也有韓團隊朋友
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播