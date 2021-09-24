江啟臣：棄保不講理念，只是選戰技術操作，讓黨員看不起

國民黨主席江啟臣表示，對於競爭對手操作棄保，他痛批這種手法，只會讓黨員看不起，因為棄保不講理念價值，只是一種選戰技術的操作。（資料照）

2021/09/24 14:45

〔記者施曉光／台北報導〕競選連任的國民黨主席江啟臣今日中午接受廣播節目專訪，面對競爭對手操作棄保，他痛批這種手法，只會讓黨員看不起，因為棄保不講理念價值，只是一種選戰技術的操作。

對於競爭對手朱立倫昨日到立法院國民黨團造勢，營造藍營立委挺朱，江啟臣表示，「來者是客，朱前主席來看大家，願意出來也是一種禮貌與修養」，很多立委事前事後都有跟他打招呼，有些人只是基於禮貌出席，不知道還要喊凍蒜。

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他強調，自己一直與黨團站在一起，最支持黨團自主，不應該要選黨內職務時，「才來叫人家站出來，逼人家表態，有點吃豆腐式的，拍個照，有些委員因此不太舒服」，有些立委昨晚還趕快打電話聲明支持他。

江啟臣指出，中秋連假過後，支持者與黨內比較中性、理性的黨員都跟他說，黨內選舉為何會選到這種地步？基層都已經看不下去，看到高層互相殺成這樣，選後該怎麼辦？因此大家慢慢開始出現一種聲音，「現任的最穩定」，就讓他繼續帶領，現在國民黨正在爬升的階段，房子蓋一半，不要換師傅，過去7年國民黨已經換了5個黨主席，快成每年換1次。

江啟臣說，講到棄保操作，他很難過，黨內選舉竟然用到棄保的手段，「過頭了」，大家都是同一黨，怎麼棄？就算要棄保，也是與其他政黨之間的競賽，否則一開始說要團結大家，最後卻搞棄保，將來怎麼團結？

他痛批這是惡質操作，已經選到最後一天，這種操作可免了，否則只會讓黨員看不起，國民黨應開思考明天以後的任務，讓民進黨看到國民黨內部廝殺成這個樣子，民進黨會相當高興。

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