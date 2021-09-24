直指朱立倫讓立委很尷尬 江啟臣：不要奧步盡出秀下限

國民黨主席選舉不到24小時就要投票，爭取連任的江啟臣今在立院受訪表示，黨內選舉要適可而止，不要奧步盡出、操作棄保、秀下限，過多操作只會自曝其短、讓同志尷尬。（資料照）

2021/09/24 12:01

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨主席選舉不到24小時就要投票，爭取連任的江啟臣今在立院受訪表示，黨內選舉要適可而止，不要奧步盡出、操作棄保、秀下限，過多操作只會自曝其短、讓同志尷尬。他強調，自己一一致電黃復興得到的結論，和外界流傳的民調結果完全相反，公道自在人心，並提及立委昨在立院集體挺朱只是基於禮貌接待，不知場面會這樣，「他們也很尷尬」。

談到選前心情，江啟臣表示一切平常心，這就是個過程，但黨內選舉不要選到最後奧步盡出、操作棄保，這對黨的未來沒有幫助，呼籲適可而止，黨畢竟是個大家庭，任何選舉操作，請務必思考當選後要怎麼帶領黨打仗、面對真正敵人，與其談棄保，很多黨員擔心的是「選後團結不保」，再次呼籲候選人、黨員冷靜思考，下個階段誰比較適合在黨主席這個位置帶領黨。

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被問到現在不只朱立倫的支持者操作棄江，連張亞中的支持者也開始喊棄江？江啟臣回說，可見他們都選到沒有信心，黨內選舉一面喊團結、一面喊棄保，這是相當矛盾，黨員也會覺得很奇怪，對自己的同志喊棄保，這還是同志嗎？對於張、朱爭論兩岸論述，江說，他們互相指責、攻擊，但說不清楚、不敢承諾的地方，至今大家都沒有得到答案，希望大家還是支持最敢承諾、最沒有包袱的江啟臣。

針對29位黨籍立委昨在立法院公開挺朱，江啟臣也強調，不少立委有打電話跟他解釋，只是基於禮貌接待前主席來訪，不知道進去後會變這樣，「他們也很尷尬，不是我尷尬」，並重申，黨內選舉手心、手臂都是肉，過度操作無助事後團結，也會讓同志尷尬，這些都可以避免，也沒有必要。

江啟臣表示，與其問黨團、立委挺誰，不如問平常誰最挺黨團、永遠站在第一線作戰？「我就是這樣的人」，很多人關心前高雄市長韓國瑜挺誰，他也想反問「過去誰挺韓」。

江啟臣呼籲，不要因為選舉秀下限，選舉就是正面表述，過多操作只會自曝其短，並強調有很多人在刻意操作資訊落差，包括民調，但他透過志工一一打電話拜訪黃復興，得到的結論和外界流傳的民調完全相反，競選過程有哪些是真、哪些是假，相信公道在黨員心中。

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