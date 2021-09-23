催票踩場江啟臣 29藍委表態挺朱立倫

國民黨主席參選人朱立倫（前排中）今到立法院拜訪國民黨籍立委，受到熱烈歡迎，合影時眾人一同高喊加油口號。（記者廖振輝攝）

2021/09/23 12:42

〔記者林良昇／台北報導〕距離國民黨主席選舉投票日不到2天，候選人朱立倫今到立法院拜會藍委爭取支持，踩場身為立委的另位候選人江啟臣﹔38名藍委中有29人出席，包含具指標性的黨團總召費鴻泰等黨團三長，曾挺江的林為洲，甚至許淑華、蔣萬安都到場，所有藍委最後還一起高喊「朱立倫凍蒜」、「中華民國萬歲」等口號，儼然成黨團挺朱大會。

朱立倫今上午到立院拜訪國民黨立委，38名藍委中包含黨團三長費鴻泰、陳玉珍、萬美玲在內，還有李貴敏、曾銘宗、謝衣鳯、廖國棟、林思銘、陳超明、鄭天財、許淑華、葉毓蘭、溫玉霞、張育美、楊瓊瓔、吳怡玎、廖婉汝、李德維、林為洲、魯明哲、陳以信、馬文君、賴士葆、林奕華、鄭正鈐、鄭麗文、呂玉玲、蔣萬安、洪孟楷，共29名藍委出席。

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而沒出席的藍委，除了理所當然不會出席的黨魁競爭者江啟臣外，還有林文瑞、林德福、羅明才、徐志榮、陳雪生、吳斯懷、翁重鈞、孔文吉，合計9位。

藍委出席人數多，讓費鴻泰誇讚朱立倫「有魅力」，還開玩笑說：「黨團大會都不會來這麼多人」，更暗示說下次甲動朱立倫也應該參加，引起現場藍委大笑，場面歡樂。

賴士葆更是高調表態挺朱，直言他已經群發LINE訊息催票，希望大家支持朱立倫，因為朱的資歷最完整，行政資歷非常豐富，對未來國民黨的發展有一定作用，明年選舉以朱的高度去輔選，力量才夠，才能讓國民黨變大變強變壯。

朱立倫則與在場的藍委寒喧，強調他這次是「回娘家」，在場很多老朋友、老同事，後天國民黨主席要投票，相信結果會圓滿，他出來參選的最大目標，是要讓國民黨越來越大、越來越強、越來越團結，國民黨基層實力雄厚，重心是怎麼把大家力量整合，在黨最需要的時候，他必須站出來。

朱立倫也說，兩岸關係非常重要，他會堅持國民黨的立場，重建兩岸交流平台，就可以代表農民主動協調，解決很多事件讓農民損失降到最低，不碰政治性談判，但對很多事務性的、民眾關心的議題可以做更好。

朱立倫指出，國際關係也非常重要，絕對不能讓美國變成只有單一民進黨的聲音，國民黨要回到美國設駐美代表處，未來到美國去訪問，就有國民黨自己的代表，感覺完全不一樣。

有趣的是，在拜會結束前，朱立倫與所有出席的藍委一起拍大合照並高呼口號，在喊「國民黨加油」、「中華民國萬歲」時很順暢，但之後喊「朱立倫」相關口號時，出現同時喊「朱立倫加油」和「朱立倫凍蒜」的情況，有點卡卡，之後才統一變成只喊「朱立倫凍蒜」。

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