朱立倫、江啟臣搶打「韓國瑜牌」 張亞中：別再消費韓

國民黨主席候選人張亞中昨天下午到新竹市國民黨員的票倉區公學新城眷村拜票，搶攻眷村票源意味濃厚。（記者洪美秀攝）

2021/09/24 05:30

〔記者施曉光、洪美秀／綜合報導〕國民黨主席選舉競爭激烈，候選人朱立倫、江啟臣昨都打「韓國瑜牌」，搶攻韓粉票源。江啟臣聲稱，在四位黨主席候選人中，他與前高雄市長韓國瑜最有革命情感，韓當年選總統時甚至有意找他搭檔；朱立倫則強調，韓國瑜非常支持並鼓勵他，他參選也是與韓共同討論後的決定，選後韓也會一起幫忙讓黨內團結。

另一位候選人張亞中昨天則到新竹市眷村拜票。看到對手搶攻韓粉票，張亞中說，韓已表達黨主席選舉採中立立場，希望大家不要再消費韓市長。

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朱立倫近日頻打「韓國瑜牌」，透露與韓通過電話，並暗示獲韓的支持。江啟臣昨受訪時則打臉朱，強調前晚十一點多與人在美國芝加哥的韓國瑜通過電話，韓說自己保持中立，所謂票投誰，就是支持韓國瑜的說法，是不正確的，韓並強調，自己的立場以臉書內容為主。

江啟臣也指出，四位黨主席候選人中，他與韓最有革命情感，不管是當年的高雄市長罷免、市長補選，甚至韓國瑜當年競選總統時一度有意找他搭檔，他與韓都非常了解彼此。

對於江啟臣稱韓國瑜保持中立，朱立倫受訪時回應說，韓雖不會公開表態，卻非常支持並鼓勵他，給他加油，也希望昔日的老同事盡量幫他。朱接受廣播節目專訪時甚至指出，他跳出來參選，是與韓國瑜共同討論後的決定，由他出馬參選黨魁，比較可以整合黨內。

朱立倫指出，前天一早他與韓國瑜通電話，韓關心他的選情，並提到李四川、葉匡時、陳雄文等三位前高雄市副市長，以及當初與韓搭檔參選總統的前行政院長張善政，都支持他。

與朱立倫一同上廣播的葉匡時則說，訊號已經很清楚，三位韓的副市長都支持朱，韓國瑜是以間接、不爭議的方法表達立場。

國民黨主席候選人江啟臣昨日受訪表示，在四位候選人中，他與前高雄市長韓國瑜最有革命情感，韓當年選總統時甚至有意找他搭檔。（記者塗建榮攝）

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