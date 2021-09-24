朱立倫、江啟臣搶打「韓國瑜牌」 張亞中：別再消費韓
〔記者施曉光、洪美秀／綜合報導〕國民黨主席選舉競爭激烈，候選人朱立倫、江啟臣昨都打「韓國瑜牌」，搶攻韓粉票源。江啟臣聲稱，在四位黨主席候選人中，他與前高雄市長韓國瑜最有革命情感，韓當年選總統時甚至有意找他搭檔；朱立倫則強調，韓國瑜非常支持並鼓勵他，他參選也是與韓共同討論後的決定，選後韓也會一起幫忙讓黨內團結。
另一位候選人張亞中昨天則到新竹市眷村拜票。看到對手搶攻韓粉票，張亞中說，韓已表達黨主席選舉採中立立場，希望大家不要再消費韓市長。
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朱立倫近日頻打「韓國瑜牌」，透露與韓通過電話，並暗示獲韓的支持。江啟臣昨受訪時則打臉朱，強調前晚十一點多與人在美國芝加哥的韓國瑜通過電話，韓說自己保持中立，所謂票投誰，就是支持韓國瑜的說法，是不正確的，韓並強調，自己的立場以臉書內容為主。
江啟臣也指出，四位黨主席候選人中，他與韓最有革命情感，不管是當年的高雄市長罷免、市長補選，甚至韓國瑜當年競選總統時一度有意找他搭檔，他與韓都非常了解彼此。
對於江啟臣稱韓國瑜保持中立，朱立倫受訪時回應說，韓雖不會公開表態，卻非常支持並鼓勵他，給他加油，也希望昔日的老同事盡量幫他。朱接受廣播節目專訪時甚至指出，他跳出來參選，是與韓國瑜共同討論後的決定，由他出馬參選黨魁，比較可以整合黨內。
朱立倫指出，前天一早他與韓國瑜通電話，韓關心他的選情，並提到李四川、葉匡時、陳雄文等三位前高雄市副市長，以及當初與韓搭檔參選總統的前行政院長張善政，都支持他。
與朱立倫一同上廣播的葉匡時則說，訊號已經很清楚，三位韓的副市長都支持朱，韓國瑜是以間接、不爭議的方法表達立場。