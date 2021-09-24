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    兩岸和平備忘錄挨批「被統」 張亞中：朱立倫也曾附和簽訂和平協議

    張亞中今反指朱立倫2019年表態參選總統當時，附和其岳父高育仁所提與對岸簽訂和平協議的訴求，「2021年的朱前主席」就是攻擊「2019年的朱前主席」。（資料照）

    張亞中今反指朱立倫2019年表態參選總統當時，附和其岳父高育仁所提與對岸簽訂和平協議的訴求，「2021年的朱前主席」就是攻擊「2019年的朱前主席」。（資料照）

    2021/09/24 08:36

    〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席候選人朱立倫連日來緊咬對手張亞中是「紅統」，昨日更進一步指稱張亞中主張的兩岸和平備忘錄內容就是「被統」，國民黨若簽和平備忘錄違法，張亞中今日聲明反指朱立倫2019年表態參選總統當時，完全附和其岳父、21世紀基金會董事長高育仁所提與對岸簽訂和平協議的訴求，「2021年的朱前主席」就是攻擊「2019年的朱前主席」。

    張亞中指出，2019年朱立倫表態參選總統，同年1月高育仁接受媒體專訪時表示，台灣應該在還有籌碼時，與中國協商簽訂和平協議，對於媒體「關鍵評論」分析該主張被視為朱立倫對兩岸關係的表態，朱立倫當時回應，國民黨黨綱中的「連胡5項願景」就有一條表明促進正式結束兩岸敵對狀態，達成和平協議，朱立倫並認為這項明訂簽署和平協議的新黨綱，最重要目的就是保障台灣和平，完全附和了高育仁簽署和平協議的訴求。

    張亞中表示，經過此番扒梳，大家也許會愕然發現，其實朱立倫的兩岸政策主張，居然曾經和他這次競選的主張如此相似，而且這個主張其實早就已經寫入國民黨歷年的政綱之中，朱立倫乃至許多黨內人士卻攻擊他的兩岸主張，甚至給他扣上「紅統」的帽子，背後動機與原因令人費解。

    張亞中說，這次他提出和平備忘錄的主張，旋即遭到朱立倫的抹黑，他不只一次苦口婆心的勸誡朱，不要學著民進黨慣用的「抹紅」技倆來栽衊黨內同志，畢竟用力過猛，終將咎由自取。

    張亞中表示，在近年國民黨全代會通過的政綱中，都會把2005年「連胡5項願景」寫入黨的中國大陸政策，而這5項願景中即包括推動兩岸和平協議，由此可見，自連戰以後的歷任黨主席都不敢反對推動兩岸和平協議的想法，這當然也包括朱立倫在內，後來2016年首次把推動兩岸和平協議寫入具體政策。

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