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    黨內熱戰撕裂黨？ 張亞中：應該問朱立倫

    國民黨主席候選人張亞中今天一早接受廣播節目專訪。（記者劉信德攝）

    國民黨主席候選人張亞中今天一早接受廣播節目專訪。（記者劉信德攝）

    2021/09/21 14:12

    〔記者楊丞彧／台北報導〕國民黨主席選舉上演「朱張對決」，隨著投票日將至，言詞交鋒火花也愈發激烈。候選人之一的張亞中表示，不知為何朱立倫前主席一直用紅統、搞分裂、走極端的方式說他，他希望的是兩岸政策辯論。至於朱立倫一反常態砲火猛打，是否會造成黨內支持者撕裂，張亞中說，「這個問題應該問朱。」

    張亞中強調，不知道為何朱立倫前主席一直說他紅統、搞分裂、走極端，這段期間他一直在回答朱的問題，對他更沒有私人攻擊，也沒給他扣帽子，他所希望的是在兩岸政策辯論。

    被問到朱立倫為何一反常態砲火猛打，張亞中則表示這個問題應該問朱本人，為何要對黨內同志做棄保、為何要對黨內同志抹紅抹黑，甚至說自己同志會製造分裂，說張亞中當選國民黨會變得非常弱，這些事情他應該要講得更清楚一點。

    張亞中也表示，若朱立倫願意，他可以讓電視台安排，跟朱立倫一對一當面對話，向朱針對所有政策釋疑、一一解說，也讓社會可以了解，誰的主張對國民黨更好。

    而針對紅統說自請選監會調查，張亞中也表示，他對自己的人品、人格、學術與知識都充滿信心，他相信選監會會做出正確抉擇；而對於選監會的抉擇，張表示都樂意接受。但針對他個人人格不實的報導，他則希望透過法院還他清白，因為這樣做是最簡單、最有效也最清楚的方式。

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