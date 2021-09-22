張亞中稱和平備忘錄簽不回來就辭職 趙少康譙：不負責任！

國民黨主席參選人張亞中（左）22日接受中廣董事長趙少康（右）主持的廣播節目專訪，兩人相見歡。（記者廖振輝攝）

2021/09/22 13:22

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席候選人張亞中今接受中廣董事長趙少康專訪，對於張所倡議的兩岸和平備忘錄若簽不回來該怎麼辦，張說，「我談不回來就談不回來了嘛」，簽不回來他就辭黨主席，被趙回嗆，不能這樣講，「你當主席，這樣太不負責任了吧！」

張亞中今接受趙少康專訪，對於兩岸論述不斷被攻擊，張亞中大吐苦水，稱他只提和平方案出來，結果國民黨同志「也是你好朋友（指朱立倫）天天說我紅統」，而紅統的意思就是賣台，還說他搞分裂，這沒道理，還問趙「你看我的樣子像紅統嗎？」

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趙少康沒有回應張亞中，只反問「你是不是紅統？」張則高呼「怎麼可能嘛！」紅統是馬列主義、共產主義、共產黨統一中國、台灣是中華人民共和國一部分，「你覺得我是嗎？」他真的是愛台灣，在台灣工作長大，不理解黨內同志扣帽子。

趙少康追問，如果把紅拿掉，是不是主張要統一？張亞中則反問，要趙回答中華民國憲法增修條文前面幾句是什麼？趙則略帶不滿地回：「不要問我，我問你」，要求張表態，張被逼著回說「當然贊成統一啊」，但是今天討論的是結束敵對狀態走向和平，和平後談融合，再來談如何統一的問題，這是程序。

趙少康質疑，共產黨為什麼要聽張亞中的？國民黨如何證明有能力去談？而不是像以前一樣把大陸談掉？張亞中則說，台灣3種選擇，一種是鬥、一種是拖、一種是和，當然選擇和，才對台灣有利，所以他提出和平備忘錄，兩岸在平等基礎上去談。

趙少康繼續質疑，能夠相信北京遵守協議內容嗎？「你看香港搞成什麼樣子！」張亞中反駁，大陸也不敢相信台灣，要是每年選舉後翻臉怎麼辦？男女結婚時是不是相信一定不離婚？趙反嗆，兩岸簽跟男女結婚差太多了，這是2300萬人，哪是男女間而已？

被趙少康一連串質疑，張亞中無言以對，只能坦言同意趙，也承認他作為政治系教授，不會相信靠協約就能永保和平，但他仍認為，簽和平協議可以先取得和平，如果對方都不相信，就打架了。

張亞中說，和平備忘錄是他的重大政策，如果他當主席，在2033年4月以前談不回來一個黨員能接受的和平備忘錄，他辭黨主席交給總統候選人來擔任。

趙少康則不太信任張亞中有辦法，追問有沒有其他和平方法，張亞中則說「我談不回來就談不回來了嘛」，「下台對你有什麼損失？」讓趙不滿回嗆：「不能這樣講啊」、「你當主席，這樣太不負責任了吧！」

張亞中不甘示弱，堅持身為在野黨，黨主席去試試看沒問題，趙少康反駁，不能當在野黨一輩子，本來國民黨就是說不會台獨，之後在慢慢看，這樣台灣也很好，選舉才會贏，不然一直做在野黨有什麼意思？

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