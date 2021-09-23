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    桃園里鄰長自強活動改「發禮券」？議員批離譜 民政局：只是紀念品

    里鄰長自強活動停辦，可以採購量販店禮券，引發議員非議。（記者謝武雄攝）

    里鄰長自強活動停辦，可以採購量販店禮券，引發議員非議。（記者謝武雄攝）

    2021/09/23 18:54

    〔記者謝武雄／桃園報導〕受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，桃園市至今仍有9個行政區的里鄰長自強活動未辦，為此，區政會議建議停止觀摩，改以聯誼、購買禮券方式進行；對此，多位桃園市議員今天（23日）在民政局工作報告時都認為「太離譜」，只是為了「消化預算」；民政局長陳靜航強調，禮券只是里鄰長參加聯誼活的紀念品，並非全部金額購買禮券。

    議員呂林小鳳首先提及，而受疫情影響，很多區都未辦理里鄰長自強活動，希望民政局妥善處理；另議員褚春來也認為，除里鄰長外，還有很多志工團隊也有自強聯誼活動，請市府訂定統一辦法；備詢的副市長高安邦也同意，會邀請各單位開會，訂定統一辦法。

    褚春來說，目前各區公所里鄰長聯誼活動是多頭馬車、各行其事，據他了解中壢、楊梅、大園及觀音等4區持繼續辦理；八德、蘆竹及新屋3區停辦並購買禮券；龍潭、龜山則是保留預算到明年使用，到底市府是否有統一作法。

    陳靜航說，受到疫情影響，目前除桃園、平鎮、大溪及復興4個區公所已舉辦完畢外，尚有9個區公所尚未辦理，由於這些公所作法不一，市府於中秋節前召開區政會議，會中決議為符合防疫規定，建議「停止以參訪或觀摩等方式，而以其他聯誼活動（如慶生會、電影賞析、鄉土藝術表演、跳蚤市場）形式辦理，並購買禮券、紀念品予里鄰長」，但須符合室內8人、室外300人上限規定。

    陳靜航說，里鄰長自強活動，每個人經費是3840元，以往都是三天二夜或二天一夜的外縣市觀摩，改為聯誼活動則在桃園市舉行，各區可在扣除聯誼活動開銷後，剩餘金額購買禮券給里鄰長。

    議員黃婉如、褚春來也質疑里鄰長自強活動主要目地是安排里鄰長考察其他縣市措施，畢竟「他山之石、可以攻錯」，如今只是藉此聯誼之名、改發禮券消化預算；舒翠玲還消遣民政局，既然可以把自強活動經費改成禮券，哪議員也可以將出國考察費用買禮券。

    議員周玉琴、呂淑真則認為，自強活動主要目地還是考察，在桃園市辦活動還發禮券，似乎不大合適，希望民政局研擬更好的對策。

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